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國旅拿備品竟索價百元 彭啓明：第一次聽到、不干預業者定價

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
網紅「Cheap」在嘉義市區飯店住宿，備品每份100元，「我只需要牙膏牙刷，但我還是得連化妝棉、梳子一起買」，更不環保。圖／取自「Cheap」臉書
網紅「Cheap」在嘉義市區飯店住宿，備品每份100元，「我只需要牙膏牙刷，但我還是得連化妝棉、梳子一起買」，更不環保。圖／取自「Cheap」臉書

為加大減塑力道，今年起旅宿業將不再主動提供一次性備品，百萬網紅「Cheap」在臉書表示，他在嘉義向飯店索取備品時卻被收取100元。環境部長彭啓明表示，業者是否免費提供或要求旅客購買由業者決定，價格方面並不會干涉，「但要100元，還是第一次聽到。」

Cheap在嘉義投宿一家飯店，向櫃台要牙膏、牙刷，卻必須整組包括化妝棉和梳子以1人份100元購買，網友認為這樣的減塑政策其實是讓業者變相漲價。

彭啓明表示，旅宿業減塑進度方面，台灣已經慢了，目前並沒有完全禁用，民眾去飯店如果有需要的話可以和櫃台索取個人衛生用品，旅宿業者可以免費或付費提供。

不過外界好奇，是否今年就要求民眾強制購買一次性備品？假如當初公告時沒有設定費用等相關規定，業者難保會趁此機會獅子大開口，也造成民眾住宿體驗的不佳。

彭啓明表示，旅宿業將不再主動提供一次性備品政策在2023年7月已經公告今年會上路，因此已經公告近1年半，業者可以決定是否免費或付費提供，這回歸業者自己的作法，賣多少價格也不會干涉。自己之前有建議業者可以比照日本，將一次性備品放在大廳讓旅客自行索取，但業者認為以台灣人的習慣一定是全部掃光，因此寧願旅客自行和櫃台索取。

根據環境部2023年7月17日公告「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，旅宿業於今年起應依下列規定辦理，不得提供小於180毫升的小瓶裝洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品。旅宿業可於盥洗沐浴室改以陳列大於180毫升固定式瓶裝或掛壁式等方式，供消費者使用。

而梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品不得於營業場所陳列，但於其附屬設施、服務設施、客房以外之經營設施陳列者不在此限，例如SPA、三溫暖、游泳池、按摩設施、健身房等。

國旅 彭啓明 飯店

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