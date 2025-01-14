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「1產地」ZESPRI奇異果農藥違規 日米餅重金屬鎘超標

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
好市多股份有限公司，從義大利輸入的ZESPRI「義大利陽光金圓頭奇異果」農藥違規。圖／食藥署提供
好市多股份有限公司，從義大利輸入的ZESPRI「義大利陽光金圓頭奇異果」農藥違規。圖／食藥署提供

衛福部食藥署今天公布，好市多從義大利進口的「ZESPRI」奇異果，被檢出殺蟲劑依芬寧0.07ppm，依規定為不得檢出，遭退運或銷毀1萬8698公斤；富山國際貿易股份有限公司從日本進口的2批「亀田製菓株式会社」嬰兒米餅，重金屬鎘含量超標，退運或銷毀28.8公斤，針對這兩項違規產品的進口業者，邊境檢驗強度均從2%至10%一般抽批，調整為20%至50％加強抽批。  

食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，共12項不合格產品，其中一項為好市多股份有限公司，從義大利輸入的ZESPRI「義大利陽光金圓頭奇異果」，製造廠為FRESCO SHIP'S AGENCY & FORWARDING S.R.L.，被檢出殺蟲劑依芬寧0.07ppm。

食藥署副署長林金富表示，國內僅准用於梨、桃、米等作物，不包含奇異果，業者近半年首次違規，邊境檢驗強度從一般抽批調整為加強抽批，本次退運或銷毀1萬8698公斤。  

富山國際貿易股份有限公司，從日本新潟進口2批知名品牌「亀田製菓株式会社」的KAMEDA嬰兒米餅，檢出重金屬鎘每公斤0.044至0.046毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品，限量為每公斤0.04毫克。  

林金富說，重金屬鎘對嬰幼兒傷害較嚴重，國際上訂定的規範較嚴格，嬰幼兒食用米果的米要特別品管，通常鎘是稻子從土壤中吸收，不是蓄意添加，業者近半年累計2批不合格，為今天公布的2個品項，不合格品項共28.8公斤全數退運或銷毀，邊境檢驗強度同樣從一般抽批，調整為加強抽批。 

今天公布的12項不合格產品分別為日本鮮草莓、嬰兒米餅2批；中國大陸冷凍蔥碎、冷凍青蔥、筷子、鮮甜椒、茶籽；美國鮮石榴；義大利奇異果；韓國鮮葡萄、鮮草莓。

富山國際貿易股份有限公司，從日本新潟進口的KAMEDA嬰兒米餅，重金屬鎘含量超標。圖／食藥署提供
富山國際貿易股份有限公司，從日本新潟進口的KAMEDA嬰兒米餅，重金屬鎘含量超標。圖／食藥署提供

日本 義大利 農藥殘留 重金屬 食藥署

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