國1化學槽車翻覆氫氧化鈉外洩 顏宗海：不慎吸入恐呼吸衰竭

國道1號今天零成發生化學槽車撞上大貨車翻覆意外，造成車上3萬公升氫氧化鈉外洩，面積約長10公尺、寬5公尺。長庚醫院腎臟科系教授級主治醫師顏宗海表示，氫氧化鈉屬強鹼，且無解毒劑，不論接觸或吸入，都會造成嚴重危害，包括呼吸衰竭、胃穿孔等嚴重後果，若發生類似事件，民眾應盡快遠離現場。

顏宗海表示，氫氧化鈉具高度腐蝕性，若槽車發生意外，民眾不慎氫氧化鈉液體接觸到皮膚，恐會造成潰瘍、灼傷；不慎接觸的眼睛，不僅會造成灼傷，還有失明風險；萬一吸入體內，會造成嚴重急性肺損傷，甚至呼吸衰竭，且一般口罩難以阻擋；不慎吞下肚，恐導致腸胃道灼傷，甚至胃穿孔。

「氫氧化鹼臨床上沒有特定解毒劑，萬一發生危害，醫師只能給予支持性療法，維持病人生命徵象。」顏宗海建議，槽車翻覆時周遭民眾應盡快遠離，平常駕駛在國道上，也要與化學槽車保持距離；萬一發生醫院，患者被送至醫院時，臨床醫師只能維持患者生命跡象穩定，若發生呼吸衰竭時給予呼吸器，休克則給強心劑，透過這類支持性療法，幫助病人避免器官衰竭。

今天凌晨約5時6分，一名38歲的陳姓男子駕駛大貨車，經過國道1號南下339.1公里高雄路竹路段，疑與另輛車碰撞，往外車道偏行，才與司機謝姓男子駕駛的化學槽車碰撞，槽車因此翻覆，橫在國道上，交通受阻。與大貨車碰撞的車輛立即離開車禍現場。謝姓司機身體多處挫傷，受困車內。高雄市消防局據報，派人車上國道救援，將謝姓、陳姓2司機送國軍岡山空軍醫院，已無大礙。