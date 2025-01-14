省很大！三高年輕化 1995年以前出生「成人健檢」免費

成人健檢新制上路，擴大年齡範圍，下調至30歲，只要是1995年以前出生的民眾，都可以享有這項免費健檢。國健署署長吳昭軍表示，國人三高慢病是健保署醫療費用支出最高的前十大疾病，歷年十大死因中，慢性疾病也占了所有死因近6成，透過健檢可以及早發現疾病、及早治療，防微杜漸。

自2025年1月1日起，政府提供30歲以上、未滿40歲民眾每5年1次的成人健康檢查。吳昭軍指出，新制健檢給付金額從每案520元調升至880元，包含血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數等，如果以自費項目計算，民眾可省下3500至4000元左右的檢查費用。

吳昭軍說，「成人預防保健服務」的整體利用率大約6成左右，仍有相當大的進步空間，表示有4成的人都沒有做過。若按年齡別區分，以65歲以上的族群占最大宗，而30至39歲的年輕人屬於社會中堅分子，更需要推行成人預防保健服務，及早篩出慢病高危險者。

國健署慢性疾病防治組科長胡怡君表示，成人健檢下降篩檢年齡，30到39歲約有320萬人口，這些受惠族群除了原有的預防保健服務內容外，另增加慢性疾病風險評估、腎病期別提示、提供每周運動150分鐘、健康餐盤均衡飲食等衛教資訊，好好把關自身健康。

胡怡君說，根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」顯示，30至39歲三高盛行率分別為高血壓9.7%、高血糖2.5%、高血脂18.7%，有逐年年輕化的趨勢。這些數值也代表未來罹患心血管疾病、腦中風、腎衰竭的機率大幅增加，要避免慢性疾病發生，除了控制治療，勢必要在「預防」上更積極。

醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉表示，年輕人其實比想像中重視健康，有許多慢性病可能在30歲左右慢慢累積，但40歲後才出現症狀。只要愈早開始做健檢，就有機會達到健康促進。他強調，成人健康檢查從40歲下修到30歲是一大突破，可提升年輕人更重視健康，還能畫下健康座標原點。

國健署特別邀請職棒選手陳冠宇擔任健康大使，呼籲年輕人出來健檢，強化健康識能。他表示，自己本身是運動員，非常自律生活、運動和飲食，但身旁很多朋友沒有健康檢查習慣。新的政策上路，只要帶著健保卡就能在住家附近診所做健檢，可多加善用，讓健康從健檢開始。

吳昭軍提醒，不論是成人健檢、勞工健檢或是自費健檢，可利用「健康存摺APP」上傳檢查資料，可詳細記錄身體量測資料，強化慢性病照護品質與追蹤管理，了解看了幾次病、看了哪些科別、吃過哪些藥，隨時關心自己的血壓、血脂及血糖等數據變化。