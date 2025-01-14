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8旬婦解黑便又頭暈無力 「內視鏡」檢查揪出小腸出血

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
小腸出血難以診斷，僅占腸胃道出血5%，傳統檢查更難以觸及，台南一名82歲的陳姓婦人半個月前在解便時，發現變為軟質黑色，且自身偶爾還會頭暈無力，經檢查確診是小腸出血，在奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師吳佩叡建議下，透過膠囊內視鏡及氣囊式小腸鏡檢查並止血，症狀明顯改善。記者萬于甄／攝影
小腸出血難以診斷，僅占腸胃道出血5%，傳統檢查更難以觸及，台南一名82歲的陳姓婦人半個月前在解便時，發現變為軟質黑色，且自身偶爾還會頭暈無力，經檢查確診是小腸出血，在奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師吳佩叡建議下，透過膠囊內視鏡及氣囊式小腸鏡檢查並止血，症狀明顯改善。記者萬于甄／攝影

小腸出血難以診斷，僅占腸胃道出血5%，傳統檢查更難以觸及，台南一名82歲的陳姓婦人半個月前在解便時，發現變為軟質黑色，且自身偶爾還會頭暈無力，趕緊到醫院就診，但檢查一直未找到明確出血點，經奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師吳佩叡診斷，研判是小腸出血。

吳佩叡表示，陳姓婦人因患有末期腎臟病，每周需規律洗腎3次，但近期發現排便竟是黑色軟便，嚇得趕緊到醫院就診，起初懷疑是消化道出血，安排檢查卻無法找到出血點，黑便也沒有改善，研判是小腸出血，透過「膠囊內視鏡」及氣囊式小腸鏡檢查，果然發現是小腸出血。

他提到，小腸長度長達5至6公尺，位於腸道的中段，出血時不像胃、十二指腸及大腸出血可經由傳統胃鏡、大腸鏡診斷治療，且小腸出血不常見，僅占腸胃道出血約5%，不過，若是老年人、慢性腎臟病、心血管疾病、肝硬化或使用非類固醇抗發炎藥、抗凝血劑或抗血小板藥物等患者，小腸出血的機率就會比較大。

吳佩叡說明，膠囊內視鏡是做成「膠囊形狀的相機」，大小約2.4公分乘以1.1公分，由病人吞入後可在腸道內連續拍照8至12小時，可完整「看」到小腸內的疑似病灶，不過膠囊內視鏡只能「看」而無法做治療，因此會根據膠囊定位結果，再搭配由口或肛門做氣囊式小腸鏡檢查並進行止血。

吳佩叡也指出，膠囊內視鏡不適合有腸胃道狹窄、阻塞、裝心臟節律器或懷孕等的病人，而年長者若難以吞嚥則會透過胃鏡放置，膠囊內視鏡拍攝後會由消化道自然排出人體，目前若病人若重複做過2次以上胃鏡、大腸鏡，且電腦斷層或核醫出血掃描無法找到出血原因時，健保會給付此項檢查。

陳姓婦人透過膠囊內視鏡及氣囊式小腸鏡檢查止血後，症狀已顯獲得改善，且排便及顏色正常，體力更恢復續多。吳佩叡強調，民眾若出現黑便、暗紅便、血便、不明原因的慢性貧血及腹痛，應盡早就醫，並根據醫師建議進行相關檢查，釐清病灶並治療，避免病情惡化。

奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師吳佩叡說明，膠囊內視鏡是做成「膠囊形狀的相機」，大小約為2.4公分乘以1.1公分，由病人吞入後可在腸道內連續拍照8至12小時，可完整「看」到小腸內的疑似病灶。記者萬于甄／攝影
奇美醫院胃腸肝膽科主治醫師吳佩叡說明，膠囊內視鏡是做成「膠囊形狀的相機」，大小約為2.4公分乘以1.1公分，由病人吞入後可在腸道內連續拍照8至12小時，可完整「看」到小腸內的疑似病灶。記者萬于甄／攝影

腎臟病 腸胃道 醫師

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