年輕人腸癌發生率急升！每日喝一杯牛奶 可降低罹患風險
【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】每天喝一杯牛奶，有助降低腸癌風險！一項研究指出，每天攝取300毫克鈣有助於降低約2成的腸癌風險，而攝取酒精、紅肉和加工肉類則會增加罹癌機率。
專家呼籲，研究證實，乳製品可有效預防腸癌，但飲食控制、規律運動和減少菸酒也相當重要。
「鈣」可預防腸癌
《BBC》報導，牛津大學研究團隊利用近17年來超過54萬名女性的飲食數據，針對97種食物、飲料和營養素如何影響腸癌風險進行調查。結果顯示，酒精、紅肉和加工肉類會增加罹患腸癌的風險，而每天攝取300毫克鈣（約250毫升牛奶中的鈣含量）有助於降低17%罹患腸癌的風險。
牛津大學營養流行病學家帕皮爾表示，針對乳製品如何有效預防腸癌，該研究提供強而有力的證據，並表明「鈣」是降低風險的主要因素。此外，豆奶、燕麥奶等非乳製品的鈣含量也有相似的保護作用。
儘管該研究主要實驗對象為停經後女性，但鈣的保護作用也適用於男性和年輕人。帕皮爾解釋，鈣透過附著在結腸中的膽汁酸和遊離脂肪酸來預防腸癌，這有助於減少癌細胞的致癌潛力。
腸癌為第三大常見癌症
《衛報》指出，據統計，腸癌是世界上第三大常見癌症，每年造成近200萬病例及100萬人死亡。如今，世界各地年輕人的腸癌發生率急劇上升，預計2040 年新增確診人數將達到320萬，死亡人數將上升至160萬，尤其富裕國家中更加明顯。
然而，大多數的腸癌可以透過改變飲食和生活方式預防，包括維持健康體重、多吃纖維、少喝酒、積極運動和不吸煙都有助於降低風險。其中，飲食控制特別重要，將近五分之一的腸癌病例與攝取過多紅肉或加工肉類有關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言