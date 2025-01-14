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冷氣團來襲 何處最常成為低溫地區？醫曝三大特色最常見

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，常傳出低溫特報的地區，往往具有空曠、潮濕及風大的三大特色，如大台北地區最常出現低溫的地方是在淡水。本報資料照片
台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，常傳出低溫特報的地區，往往具有空曠、潮濕及風大的三大特色，如大台北地區最常出現低溫的地方是在淡水。本報資料照片

冷空氣雖減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，由於強輻射冷卻，今晨仍有大範圍10度以下的低溫。中央氣象署簡任技正伍婉華則表示，隨著南方雲系北移，今晚起大陸冷氣團南下，周四白天以後水氣漸漸減少，這波冷氣團是先溼冷、後乾冷。

冷氣團來襲，各地傳出低溫特報，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文說，常傳出低溫特報的地區，往往具有空曠、潮濕及風大的三大特色，如果綜合這三大因素，往往就是最低溫的地區。

林謂文說，主要原因人體感受到的外在氣溫，稱為體表溫度，其中包含了外在實際的氣溫，再加上濕度、風速等因素，這是「真正感受的溫度」。他說，空曠地區輻射冷卻效應強，很容易感到寒冷，另同樣的氣溫在下雨天或在充滿霧氣的山區，由於身體濕度高，體內熱量容易散熱，就會感到冷冷的，如果這時風再一吹，一定會是特別的寒冷，這時對健康的衝擊十分危險。

比如說，大台北地區最常出現低溫的地方是在淡水，由於淡水河河口開口朝向北方，冬天春東北季風，冷空氣容易從北方來，且淡水河河口呈現喇叭型，讓冷風直接吹進台北盆地，而淡水河口附近濕度較高，並將為空曠，造成淡水竹圍常出現最低氣溫。

林謂文說，相反的，如果在人潮群聚、高樓大廈林立及溫室效應的都市市區，可以遮風避雨，感受寒冷的情形，就不明顯，提醒居住在空曠、潮濕、風大的三大特色地區民眾，外出時一定要多注意保暖，特別是三高等慢性疾病的高風險族群。

低溫 冷氣團 醫師

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