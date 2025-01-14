客家傳統成療癒體驗遊 文化部「青年村落文化行動計畫」出爐

文化部公布「青年村落文化行動計畫」獲選名單。本屆計有162位青年個人或團隊提案，經委員評審後，共徵選出33案件，頒發總獎勵金2125萬元，期待透過實際行動注入地方創新活力，共創協力共好社會。

文化部指出，獲獎案例展現青年對於傳統文化復振及轉譯、族群關係、地方產業發展、環境生態等議題的關注和熱情行動力。例如澎湖縣西嶼鄉「去Khu海女神龍」團隊的「澎湖婦女山海知識記錄與傳承」計畫，隊長蔡宜臻及其團隊夥伴長期蹲點地方，在農漁村協助社區文化推廣，觀察與記錄澎湖人文風土，更在詳實田野調查的基礎上，將建構澎湖婦女在地知識資料庫，並透過辦理學校體驗課程，讓澎湖婦女的山海知識，得以深化與傳承。

苗栗銅鑼「山山藝文化實驗室」團隊的「客庄里山療癒」計畫，隊長郭楠暘及其團隊夥伴，藉著地方「大矽谷計畫」開發契機，除持續推進客家傳統文化保存，同時也將傳統客家藥草文化、李喬客家文學等，規畫出一系列的療癒體驗遊程，進而促進地方經濟活絡，彰顯文化傳承及自然保育價值理念。

返鄉新竹峨眉的鄧君婷則以「守住一條溪：峨眉河階深耕行動」計畫獲選。峨眉溪流域蘊藏過去的產業和文化發展軌跡，計畫將培力更多青年，號召志工夥伴，並串聯老中青幼的峨眉人，共同形塑親水教育，進而推展地方參與機制，維繫峨眉人的集體意識;在開發、生態與文化保存間取得平衡，實踐對理想家園的想像。

來自台中新佳陽部落「SLAMAW戰役轉譯小組」團隊的「SLAMAW戰役－YUHUM專輯製作計畫」，隊長黃昱Piling Suyan及其團隊夥伴，因有感於年輕族人對自身歷史的陌生，決定辦理耆老訪談與座談會。團隊藉由音樂創作轉譯傳統文化與歷史，以不同於過往文字紀錄的方式，結合藝術創作過程，貼近年輕一輩的族人，期盼加強部落文化認同，並促進代際間的交流與理解。

文化部表示，後續文化部將持續引進專業輔導、關懷及陪伴機制，協助獲獎個案提升執行效益，擴大社會影響力。歡迎對於青年參與公共課題、社區營造、文化保存與發展、地方創生等議題有興趣的大眾，透過計畫官網或搜尋「青年村落文化行動」臉書粉絲專頁，即時掌握獲獎青年後續行動的最新訊息。

@「青年村落文化行動計畫」資訊官網：https://youthgo.moc.gov.tw/