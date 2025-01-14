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84歲母照顧64歲身障女竟吃10種藥物 憨老重覆用藥問題大

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南藥師公會及南瀛藥師公會攜手社會局，照顧身心障礙憨老家庭到府提供用藥諮詢。圖／社會局提供
台南藥師公會及南瀛藥師公會攜手社會局，照顧身心障礙憨老家庭到府提供用藥諮詢。圖／社會局提供

身心障礙者隨著年紀漸長，照顧者年齡也邁入高齡，台南市身障雙老家庭約1300戶，社工發現常有多重用藥情況，容易出現重複用藥或藥物效益相互影響等問題，社會局與台南市與南瀛藥師公會協力，提供憨老家庭到宅用藥諮詢服務，共同守護憨老家庭的健康與生活品質，受益的憨老家庭成員已達38人次。

領有身心障礙證明的阿美64歲，主要照顧者媽媽84歲，都需要長期使用藥物，原先阿美媽媽僅告知藥師只有使用5到6種的藥物，但藥師與阿美及媽媽聊天建立關係後，媽媽自行透露還有使用其他處方或非處方藥物，經計算竟達10種以上的藥物。藥師仔細地向媽媽說明各項藥品的功效，也指導阿美一家如何存放藥物、回收藥物及排藥盒。經過此次連結服務後，阿美一家更能正確服藥，增進藥效。

社會局表示，身心障礙者年齡達35歲以上後，照顧者年齡相對也邁入高齡，社會局社工發現這樣的憨老家庭多有多重用藥情況，容易出現重複用藥或藥物效益相互影響等問題，從2023年與藥師公會合作，當社會局社工發現社區內有用藥議題的弱勢家庭，即可轉介公會，由公會連結民眾住家附近的社區藥局藥師前往訪視，提供專業藥物諮詢及用藥安全指導等服務，進而降低重複用藥、藥物不良反應或副作用等情形。

參與合作方案的藥師分享說，「藥放在那邊只是藥，吃下去才有藥力」，透過這次與社會局合作，很高興可以看到憨老家庭的健康因有藥師的服務而提升，感受到為民服務的價值。

不過，通常憨老家庭通常較排斥外界的協助，台南市推行以來，願意接受藥師訪視及提供藥物諮詢的比例仍不高，但社會局今年仍向中央爭取經費持續推動，同時去年起已成立新營、麻豆、安南、永康、安平、新豐6區身心障礙者服務中心，身心障礙者有服務需求，均可就近洽各身心障礙者服務中心提供服務，希望幫助更多憨老家庭。

社會局長盧禹璁表示，為提高身心障礙者憨老家庭的生活品質，感謝社團法人台南市藥師公會及社團法人臺南市南瀛藥師公會與社會局協力推動本方案，讓憨老家庭能獲得妥善的照顧及資源。若民眾有相關需求或疑問可洽台南市政府社會局身心障礙福利科06-2982585。

1月15日為藥師節，社會局在官網上架台南市藥師公會拍攝身心障礙者憨老家庭健康支持服務成果影片，市長黃偉哲表示，與民間跨專業團隊的合作讓社會服務更具意義，也要藉此跟台南市各投身社區服務的藥師們說聲「藥師節快樂！」

台南藥師公會及南瀛藥師公會攜手社會局，照顧身心障礙憨老家庭到府提供用藥諮詢。圖／社會局提供
台南藥師公會及南瀛藥師公會攜手社會局，照顧身心障礙憨老家庭到府提供用藥諮詢。圖／社會局提供
台南藥師公會及南瀛藥師公會攜手社會局，照顧身心障礙憨老家庭到府提供用藥諮詢。圖／社會局提供
台南藥師公會及南瀛藥師公會攜手社會局，照顧身心障礙憨老家庭到府提供用藥諮詢。圖／社會局提供
台南藥師公會及南瀛藥師公會攜手社會局，照顧身心障礙憨老家庭到府提供用藥諮詢。圖／社會局提供
台南藥師公會及南瀛藥師公會攜手社會局，照顧身心障礙憨老家庭到府提供用藥諮詢。圖／社會局提供

藥物濫用 身障

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