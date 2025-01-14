國旅向飯店索備品竟要價百元 觀光署：業者得免費或付費提供

因應減塑政策，今年元旦起「旅宿業限制提供一次性用品」上路，不少民眾質疑，國外雖不主動提供，但還是會放在大廳放旅客免費拿，質疑台灣業者「超譯」為完全不提供。百萬網紅「Cheap」也在臉書批評，不提供一次性備品，實際上就是為了省成本，他在嘉義向投宿的飯店索取備品，只想要牙膏牙刷，但需要整組包括化妝棉和梳子一起購買、要價100元。對此，觀光署表示，雖然備品不得陳列房間等營業場所，但業者仍可採免費或付費方式提供。

為了減少一次性塑膠用品使用，環境部今年元旦起推動「旅館業一次性用品」政策，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得於客房或營業場所陳列，附屬設施（如SPA、健身房）不在此限。旅客可向旅館提出需求，業者可免費提供或以收費方式提供。

不少旅宿業者去年起就改為放在大廳供民眾免費索取，也有部分業者改為需付費購買。Cheap近日在臉書發文指出，不提供一次性備品，實際上就是為了省成本，講這麼好聽，日本形象不就比台灣差？日本的備品都在大廳給人隨便拿。台灣的夜市攤販、物流包裝、一堆一次性外送容器才是真正的大頭，敢限制傳統市場、夜市、路邊攤、全聯、家樂福、酷澎、momo的包裝嗎？有網友向飯店要備品也要多付錢，批評是變相漲住宿費。

不具名飯店業者表示，其目前是改為「不主動」提供，但旅客若有需求還是可到櫃台索取，事實上，備品的成本占旅宿業者整體營運非常少，且像是洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳等罐裝物品，改為固定式瓶裝或掛壁式，短期雖然需要一筆建置費，但長期來看對業者更省。

該名業者也說，不少民眾認為不主動提供一次性備品就該降價，但疫後水電、物價及薪資節節上升，房價多是反映在這些漲幅明顯的成本，一次性備品支出占整體營運極小，因此對房價調整的機率也不高。

觀光署指出，洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳、乳液等4種液態盥洗及保養用品是由小瓶裝改成180毫升以上固定式瓶裝或掛壁式等方式提供；梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得陳列房間等營業場所，但飯店櫃檯可告知民眾，若仍有個人衛生用品需求，採免費或付費方式提供。