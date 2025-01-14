快去領！新北捷運輕軌常客回饋金 四百萬元將在1月底歸零

新北捷運公司2020年2月1日起，推出「持電子票證搭乘輕軌累積滿200元回饋50元」的75折優惠計畫，包括淡海、安坑輕軌每年結算至隔年1月底，新北捷運公司表示，截至目前還有400萬元回饋金未領，提醒輕軌常客及早兌換，回饋金保留至本月底，時間一到將歸零。

新北捷運公司統計，截至2024年12月底，淡海輕軌尚有2萬4千餘人次未完成兌換，累計未兌換金額約295萬餘元。安坑輕軌截至113年12月底，尚有8529人次未完成兌換，累計未兌換金額約117萬元，總計有超過400餘萬元回饋金尚待領取。

新北捷運公司表示，這些回饋金額是為了感謝常客們長期以來對輕軌系統的支持，希望民眾能及時兌換，享受這份專屬的福利，呼籲在今年1月31日前至新北捷運輕軌各車站，利用電子票證直接於站內的售票加值機操作領取回饋金，未兌領的回饋金將於114年2月1日歸零。

新北捷運公司表示，只要在淡海及安坑輕軌各車站，將票卡放置於售卡加值機感應區，點選畫面「6筆交易查詢」，即可查看到「累積金額」及「可回饋金額」，再點選「現金回饋」即可直接在票卡加值完成兌領，包括悠遊卡、一卡通及愛金卡皆適用。

其他票種包括學生票、社福票、兒童票均可享累積搭乘，但須由票卡內扣款搭乘才得以享票價累積（基北北桃1200定期票或僅使用社福票扣社福點數者無法累積搭乘金額），經常搭乘輕軌常客不要錯過回饋金兌領，搭乘輕軌時，進、出站須確實刷卡才能累積搭乘票價，搭越多、回饋越多。