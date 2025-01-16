新手想要在新年無痛戒菸？國外研究指出一方法可增加34%成功率！一起看看藥師怎樣說！

長效貼片 +速效噴霧或短效咀嚼錠搭配使用，可提升戒菸成功率34%。 圖／李清宇 攝影

「戒菸後，我太太終於懷孕了！」每個人戒菸理由都不同，可能為了自己或家人健康，有人甚至是為了寵物。作為戒菸新手，肯定有不少疑惑，也不懂如何開始。臺灣社區藥學會理事長游佩雯藥師分享經驗及秘訣，讓你戒菸成功率大增！

新年新開始，選定戒菸日能提高成功率大約20%。 圖／李清宇 攝影

新年新開始，選對戒菸日很重要嗎？新年許多人決定開始新生活、設立新目標。游佩雯指出，許多戒菸成功的案例，會選擇在元旦或特別的紀念日來開始戒菸，國健署也證實，選擇戒菸日能提高成功率大約20%，透過良好的環境、堅定的決心及恰當的戒菸方法，能將成功率大幅提升。

即使過去多次戒菸失敗，游佩雯建議，新的一年可以再給自己一次機會，並選擇效率最佳的方式，無痛戒菸！

臺灣社區藥學會理事長游佩雯藥師分享經驗及秘訣，讓你戒菸成功率大增！ 圖／李清宇 攝影

戒菸難不難？靠自己多數都失敗！為什麼超過9成的人靠自己戒菸會失敗？游佩雯指出，吸菸者不僅要面對尼古丁生理依賴，還要克服習慣、社交場合及壓力帶來的心理依賴。戒菸初期會經歷戒斷症狀，如焦慮、疲倦、注意力不集中等，讓戒菸異常艱難。

「單靠意志力，無法克服身體尼古丁需求，是多數戒菸失敗原因」她強調，戒菸要成功不僅取決意志力，還需要科學有效的戒菸方法，才能幫戒菸者克服困難，並提高成功率。

目前戒菸方法主要以口服戒菸藥物、尼古丁替代療法為主。 圖／李清宇 攝影

戒菸方式有哪些？選對方法增加34%成功率？目前戒菸方法主要以口服戒菸藥物、尼古丁替代療法為主，但口服戒菸藥物通常需要醫師處方，並配合專業衛教才能提高成功率。

「尼古丁替代療法」是目前最被廣為推薦的戒菸方法，包括尼古丁貼片、咀嚼錠、口含錠、口腔噴霧等形式，不僅能減輕戒斷症狀，還能幫助穩定血中尼古丁濃度，減少復吸風險，比單靠意志力戒菸成功率高許多。而根據研究統計，使用長效劑型(貼片)加上其他劑型尼古丁藥物(咀嚼錠、口腔噴霧等)來進行合併療法戒菸，成功率與單一劑型相比，可高出34%！

此外，尼古丁藥物是非處方藥，藥局就可以買得到，如果符合戒菸補助計畫資格的吸菸者，也可在二代戒菸合約的醫院、牙科、診所、藥局接受戒菸療程取得藥物。游佩雯分享，有阿嬤為了心愛的孫子，兩個禮拜就成功戒菸，對多數吸菸者來說，尼古丁替代療法是最簡便有效的方式。

戒菸貼片（長效）提供24小時或16小時長效的尼古丁釋放。 圖／李清宇 攝影

尼古丁替代療法劑型怎麼選？

尼古丁替代療法有多種劑型可供選擇，可根據每個人的需求和生活習慣，選擇合適的劑型：

1.戒菸貼片（長效）

特點：貼片效果最穩定，可提供長效的尼古丁釋放。而市面有新種類的16小時貼片，及24小時版本，共2種可以選擇，一般成效沒差別。適用人群：吸菸習慣較穩定、菸癮較重吸菸者，貼片能有效減少戒斷症狀，幫助戒菸者順利過渡到無菸生活。使用建議：使用貼片時應每天更換一片並且更換貼的位置，可避免皮膚敏感及確保療效。而究竟是選擇16小時還是24小時版本，可考慮各種因素，例如皮膚對產品的敏感度、會否出現睡眠障礙的狀況如淺眠或多夢等，可以諮詢戒菸藥師或醫師。

2.咀嚼錠（短效）

特點：咀嚼過程中釋放尼古丁，幫助紓緩戒菸帶來的焦慮感，滿足「需要嘴巴有東西咬」的心理需求，避免因嘴巴閒著而暴飲暴食，導致體重增加。適用人群：適合戒菸初期容易焦慮，或希望透過咀嚼紓壓的吸菸者，但對牙齒矯正、假牙或牙口不佳者則不建議使用。使用建議：菸癮來時，取一顆進行咀嚼，使用方法建議仔細查閱說明書或諮詢藥師，確保正確使用方式，可減少腸胃不舒服的副作用。

3.戒菸噴霧（速效）

特點：即時緩解菸癮的劑型，短短幾分鐘到10分鐘左右(因人而異)幫助吸菸者減輕尼古丁渴望。游佩雯分享，曾有菸癮30年的婦人，透過噴霧方式成功戒菸，皮膚都變好了，甚至把所有同事都叫來一起戒菸。適用人群：適合菸癮來得又急又快的人群，特別是社交場合或工作壓力大的時候，能迅速幫助戒菸者應對突如其來的吸菸渴望。使用建議：方便攜帶，可隨時使用，每次菸癮噴1-2次即可。

4.合併療法：長效貼片 +速效 噴霧或短效咀嚼錠，內外搭配使用

特點：指長效貼片與速效噴霧或短效咀嚼錠等，以外用劑型與口腔劑型配合使用。能提供穩定的尼古丁釋放，並在需要時快速補充尼古丁應對戒斷症狀。適用人群：對中度以上的吸菸者，特別是經常面對突如其來的吸菸渴望的人，合併療法與單一尼古丁藥物比較，能顯著提高戒菸的成功率至少34%。

新年新希望，就從無痛戒菸開始！戒菸不僅能改善健康，還能提升生活品質，減少二手菸對家人和朋友的傷害。新的一年，給自己一次戒菸的機會，選擇適合的戒菸方法，並尋求專業的輔助，讓戒菸之路變得更加順利。新年裡，為自己、為家人，立志戒菸，選擇合適療法提升成功率，讓戒菸過程中不再痛苦，找回幸福人生！