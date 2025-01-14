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近15年首份調查 藥師滿意度73%、學會籲強化諮詢功能

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
明天是藥師節，中華景康藥學基金會今天公布藥師滿意度調查，在9大專業人員中，藥師排名第3，滿意度超過7成。記者林琮恩／攝影
明天是藥師節，中華景康藥學基金會今天公布藥師滿意度調查，在9大專業人員中，藥師排名第3，滿意度超過7成。記者林琮恩／攝影

明天是藥師節，中華景康藥學基金會今天公布藥師滿意度調查，在9大專業人員中，藥師排名第3，滿意度超過7成。國內上一次進行相關專業人員滿意度調查為2010年，此為時隔15年首份滿意度調查結果。景康藥學基金會常務董事高雅慧說，近年國內推動藥師訓練改制，調查別具意義，從高滿意度可見，在健康台灣政策中，「藥師Can Help（藥師能幫忙）無庸置疑。」

中華景康藥學基金會委託民意公司，針對全台20歲以上民眾進行電話訪問，了解民眾對醫師、藥師、護理師、法官、會計師、民意代表、中小學老師、警察、律師共9類專業人員在提供知識、基數與服務能力的信任度。結果顯示，護理師、醫師與藥師最受民眾信任，73%民眾表示信任藥師，平均信任程度達5分中的3.96分。

高雅慧表示，國內上一次針對各專業人員進行滿意度民調，是在2010年由讀者文摘進行，當時護理師、醫師及藥師也在最受信賴的職業類別前10名之內。本次調查結果，非常信任藥師的比率達27%，還算信任者達46.1%，若再細分，台北市居民、年齡20至40歲、教育程度專科以上者，對藥師信任比率最高，超過8成。

「台灣進行藥學訓練改制，從早期4年制、5年制到目前多數學校已是6年制。」高雅慧表示，6年制藥學訓練課程重點是強化藥師對藥物治療、民眾衛教等照護技能，從本次民調可見，藥師學程改變後，所訓練出來的藥師，受到民眾信任，且可在健康台灣政策中扮演重要角色，健康台灣要順利推動，透過制度設計落實醫藥分業是必要之務。

台灣即將進入超高齡社會，景康藥學基金會董事長沈麗娟表示，許多高齡民眾用藥時習慣購買廣告藥品，或老友之間藥品共用、流通等，影響用藥安全；藥師信任度高，應該發揮用藥教育功能，民眾到藥局不一定要買藥、買健康食品，藥師必須發歸諮詢功能，協助長者、民眾守護用藥安全。

台灣藥學會理事長高純琇表示，藥學改制的重點是從過去強調藥學科學，轉為強調藥師的臨床角色，台灣藥學教育轉型20、30年來，外界擔心是否造成藥師人數變少，學生不願意花6年就讀藥學系，但截至目前各大學校藥學系均未出現藥學系缺學生的問題，且實務上觀察，台大、北醫新進學生素質連年升高。

台灣臨床藥學會理事長、台北榮總藥學部主任級藥師張豫立說，台灣藥事作業，包括用藥效率、安全網建置等，已是世界等級，許多歐美國家學生、藥師至台灣觀摩受訓，台灣正在發展專科藥師，在社區健康、疾病管理、專科照顧等，藥事團體均持續努力，提升用藥照護品質，確保民眾用藥安全。

藥學 護理師 醫師

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