遠端醫療繳費進化版「醫指付+APP」 明天正式上線

行動支付日漸普及，愈來愈多的醫療機構開始導入，「醫指付」與150家醫療機構合作，進化版的「醫指付+APP」將於在1月15日上線，讓患者透過手機完成繳費，不必排隊等待或專程前往醫院處理帳單，減少就醫過程的不便。

金管會統計資料，2024年第三季全台行動支付交易金額突破 1.8兆元，較去年同期成長近20%，顯示行動支付已是日常生活不可或缺的一部分。

台灣私立醫療院所協會秘書長吳明彥指出，醫指付的下載數與交易筆數，顯示使用者對平台的高度信任，也反映台灣在數位化醫療支付上的發展，患者若能夠透過手機完成繳費，就不必排隊等待，若接受遠距醫療，也不能專程前往醫院處理帳單。

對於進化版的「醫指付+」，吳明彥說明，以過去的用戶反饋與合作醫院串接經驗為基礎，依照最新規格與資安標準進行全面升級，新增多項功能，提升操作便利性與支付安全性，並有以下的特色：

強化密碼安全性：比照現行現行行動支付裝置密碼常見長度，登入密碼由4位數升級至6位數，方便操作且增加安全性。 新增生物辨識功能：支援指紋及面容辨識，快速又安全。 新增綁卡3D驗證：提升綁定信用卡過程中的安全保障(因銀行跟國際卡組織的設定時程限制，預計於2月3號開始使用)。 新增支付工具：新增支援「中租銀角零卡分期」，滿足多元支付需求。 新增愛心捐款功能：用戶可輕鬆進行公益捐款，隨手做公益。

針對醫指付現有會員，無需重新註冊，只需下載「醫指付+APP」，完成更新密碼與重新綁定支付工具，即可使用，用戶的常用醫院與親友名單將自動帶入新系統，無需重新設定。醫指付+APP預計1月15日上線，完成升級或繳費可參與抽獎。

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