故宮南院迎春「群生藝相」展 走進書畫探索動物密碼

國立故宮博物院南部院區「群生藝相：書畫中的動物形象與意涵」特展，即起開展至4月13日，共計26組件書畫精品，歡迎走進書畫的動物世界，探索古人作品中隱含寓意與奧秘。

故宮南院今天發布新聞稿表示，農曆春節假期即將到來，特別安排動物主題展覽，期待觀眾能在探索動物寓意中感受書畫藝術魅力；而此次特展中，大多數書畫精品是在南院首次亮相。

策展人故宮書畫文獻處助理研究員方令光，特別推薦此次展出的張善孖、張大千兄弟畫虎與龍馬象等神獸的經典作品，氣勢撼人；還有傳唐懷素以草書寫成的「自敘帖」，其中「奔蛇走虺」等句，充滿著圓勁、連綿及變化之美。

此外，民國時期「合作十二生肖」冊則展現12名畫家筆下的12生肖，春節期間適巧可找尋自己的本命形象；清郎世寧的「白鷹」中所繪白鷹目光銳利，蓄勢待發，形象逼真，值得細細品味；傳宋代米芾的「天馬賦」雖為偽作，但被康熙皇帝譽為「前無古人」，可見其傳神之形膾炙人口。

方令光表示，古今中外的藝術家們會以動物的真實形象描繪或者自行創作想像等方式，表現人類對動物的想法與感受，並根據動物創造及渲染出各種意象與內涵，使作品雋永；這些動物在書畫中都是創作者有意識地賦予形象與意涵，也成為觀展時值得探索的文化符碼。