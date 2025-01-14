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長榮航空攜手航勤、空運倉儲 獲IATA雙領域鋰電池認證

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空攜手長榮航勤及長榮空運倉儲獲得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators）鋰電池認證。圖／長榮航空提供
長榮航空攜手長榮航勤及長榮空運倉儲獲得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators）鋰電池認證。圖／長榮航空提供

長榮航空攜手長榮航勤及長榮空運倉儲獲得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators）鋰電池（Lithium Batteries）認證。長榮航空表示，此認證彰顯長榮航空在客運與貨運領域的專業與作業卓越能力，並再次印證長榮航空及系統公司對於飛航安全的堅持。

鋰電池應用日益廣泛，且電商產品快速成長，無論是在航空貨運或旅客行李中，運輸需求持續增加。長榮航空表示，面對此趨勢，以安全為首要考量，攜手系統公司採取更嚴格的標準，從訓練、自我監測到風險與品質管理，確保符合國際規範，並降低運輸風險，提升鋰電池運輸的可靠性。

長榮航空說，此次認證範圍涵蓋客運、貨運與地勤作業的各環節，在客運領域中涵蓋旅客行李檢查、飛行員與空服員的應變訓練及航機滅火設備的完善；在貨運領域，則強化鋰電池貨物的儲存、裝卸及運輸管理。全面性作業體系皆遵循國際航空運輸協會最嚴謹標準。

長榮航空表示，此次以「零缺點」標準通過CEIV鋰電池認證，為繼2021年與2024年連續兩度取得CEIV Pharma冷鏈藥品認證後，成為台灣首家同時擁有鋰電池與冷鏈藥品雙認證的航空公司。

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