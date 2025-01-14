快訊

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

高鐵也有限時條款！進站最多提早1小時 站內待太久要罰2500元

SRF白皮書公布 我為唯一不得禁進出口料源國家、不會進口洋垃圾來燒

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部今天召開「SRF白皮書」與「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」發布記者會，透過白皮書揭示SRF產能與市場，及訂定辦法強化管理，穩健推進，逐步完善SRF產業發展。記者曾原信／攝影
環境部今天召開「SRF白皮書」與「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」發布記者會，透過白皮書揭示SRF產能與市場，及訂定辦法強化管理，穩健推進，逐步完善SRF產業發展。記者曾原信／攝影

環境部於2024年9月公布全國66家SRF廠商體檢結果，時隔3個月後，今天召開「固體再生燃料（SRF）白皮書」與「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」發布記者會，透過白皮書揭示SRF產能與市場，及訂定辦法強化管理，穩健推進，逐步完善SRF產業發展，我國也是全球唯一禁止進出口SRF料源的國家。

環境部為強化SRF管理，以及提升製造技術指引與品質規範管理位階，去年9月公布全國66家SRF廠商體檢結果，而在去年11月預告訂定「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案，規範廢塑膠所製SRF目視不得含有廢塑膠以外雜質等，今天召開記者會公布白皮書和管理辦法。

根據統計，2024年作為SRF料原量為34.2公噸，預估SRF既有和潛在料原量約91.4萬公噸；SRF製造產量為27.36萬噸，預估2025年製造量能約35至37萬噸；SRF使用廠在去年實際使用量33.24萬噸，預估今年使用量能38至40萬公噸。

而根據2024年申報量估算，我國SRF產業年產值可達7.28億至16.43億，占我國環保暨生質能產業約0.2至0.4%；SRF銷量僅占總產值約10至20%，未來會規畫輔導提升產品品質，已提升產品價值。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說，加強管理部分，SRF原料產源新增排除硬質PVC，並逐筆申報流向等；SRF製造廠方面則建立第三方驗證制度，加嚴SRF品質標準及分級，並設置CCTV提供主管機關遠端查看；SRF使用者方面，擇要確認SRF品質符合標準，並定期檢視SRF製造情形並申報等，每年總檢測量能約1500樣。

環境部長彭啓明表示，SRF的氯汞含量取消第5級，即氯和汞含量最多只能占1.5%和0.1%；重金屬和戴奧辛等空氣汙染物則比照大型焚化爐的排放標準，每年檢測頻率由1次提高到4次，接軌法國、奧地利等國家做法。「零廢棄是我們的目標，但當每個人都還是會產生廢棄物之下，就能透過轉廢為能的作法來利用垃圾最後的價值，也重申100億的綠色成長基金沒有要投入SRF產業。」

環境部常務次長沈志修表示，國內對於垃圾的處理一定是源頭減量優先，再來是物質循環再利用，當最後沒辦法再利用的垃圾，在符合品質規範下才會做成SRF，國內的使量能和製造量能能夠打平，我國也規定不得進出口SRF料源，承諾不會進口洋垃圾來燒。

SRF 廢棄物 環境部

延伸閱讀

雲林垃圾破袋稽查、退運 分類減量7%見成效

SRF爭議恐燒到2026桃園選戰 藍綠解讀彼此都有傷害

中央跟進肺癌篩檢、精進SRF 張善政：證明桃園做法站得住腳

嚴防有害空汙氣體 南市擴大稽查SRF資源循環燃料排放

相關新聞

水氣北上+冷氣團南下 全台急降溫先溼冷再乾冷「2時間點急凍」

把握舒適溫暖好天氣，中央氣象署簡任技正伍婉華今天表示，隨著南方雲系北移，今晚起大陸冷氣團南下，周四白天以後水氣漸漸減少，...

疏運燈會人潮 高鐵加開95班車、周三凌晨0時搶票

台灣燈會今年移師桃園，主燈「無限樂園島」設置於高鐵桃園站前廣場，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵今宣布，2月12日至23日燈...

前立委鄭余鎮心臟病逝 醫曝5大症狀、急救預防招式

民進黨前立委鄭余鎮，7日心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。彰濱秀傳紀念醫院心臟內科主治醫師陳昶任表示，心肌梗塞是心因性...

SRF白皮書公布 我為唯一不得禁進出口料源國家、不會進口洋垃圾來燒

環境部於2024年9月公布全國66家SRF廠商體檢結果，時隔3個月後，今天召開「固體再生燃料（SRF）白皮書」與「共通性...

高鐵也有限時條款！進站最多提早1小時 站內待太久要罰2500元

春節將至，許多準備搭乘大眾運輸返鄉的民眾可能會擔心交通堵塞，而提早到車站等車，但提早太多不只進不了高鐵站，還可能被罰2500元。

春節豬肉需求量大 毛豬拍賣價逼近百元！攤商怨、消費者增加支出

快過年了，年節必備豬肉需求量大，最近毛豬拍賣價格直逼百元大關、接近歷史高點，嘉義市肉品市場昨天拍賣價每公斤97.61元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。