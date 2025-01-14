SRF白皮書公布 我為唯一不得禁進出口料源國家、不會進口洋垃圾來燒

環境部於2024年9月公布全國66家SRF廠商體檢結果，時隔3個月後，今天召開「固體再生燃料（SRF）白皮書」與「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」發布記者會，透過白皮書揭示SRF產能與市場，及訂定辦法強化管理，穩健推進，逐步完善SRF產業發展，我國也是全球唯一禁止進出口SRF料源的國家。

環境部為強化SRF管理，以及提升製造技術指引與品質規範管理位階，去年9月公布全國66家SRF廠商體檢結果，而在去年11月預告訂定「共通性事業廢棄物作為固體再生燃料原料再利用管理辦法」草案，規範廢塑膠所製SRF目視不得含有廢塑膠以外雜質等，今天召開記者會公布白皮書和管理辦法。

根據統計，2024年作為SRF料原量為34.2公噸，預估SRF既有和潛在料原量約91.4萬公噸；SRF製造產量為27.36萬噸，預估2025年製造量能約35至37萬噸；SRF使用廠在去年實際使用量33.24萬噸，預估今年使用量能38至40萬公噸。

而根據2024年申報量估算，我國SRF產業年產值可達7.28億至16.43億，占我國環保暨生質能產業約0.2至0.4%；SRF銷量僅占總產值約10至20%，未來會規畫輔導提升產品品質，已提升產品價值。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說，加強管理部分，SRF原料產源新增排除硬質PVC，並逐筆申報流向等；SRF製造廠方面則建立第三方驗證制度，加嚴SRF品質標準及分級，並設置CCTV提供主管機關遠端查看；SRF使用者方面，擇要確認SRF品質符合標準，並定期檢視SRF製造情形並申報等，每年總檢測量能約1500樣。

環境部長彭啓明表示，SRF的氯汞含量取消第5級，即氯和汞含量最多只能占1.5%和0.1%；重金屬和戴奧辛等空氣汙染物則比照大型焚化爐的排放標準，每年檢測頻率由1次提高到4次，接軌法國、奧地利等國家做法。「零廢棄是我們的目標，但當每個人都還是會產生廢棄物之下，就能透過轉廢為能的作法來利用垃圾最後的價值，也重申100億的綠色成長基金沒有要投入SRF產業。」

環境部常務次長沈志修表示，國內對於垃圾的處理一定是源頭減量優先，再來是物質循環再利用，當最後沒辦法再利用的垃圾，在符合品質規範下才會做成SRF，國內的使量能和製造量能能夠打平，我國也規定不得進出口SRF料源，承諾不會進口洋垃圾來燒。