水氣北上+冷氣團南下 全台急降溫先溼冷再乾冷「2時間點急凍」

把握舒適溫暖好天氣，中央氣象署簡任技正伍婉華今天表示，隨著南方雲系北移，今晚起大陸冷氣團南下，周四白天以後水氣漸漸減少，這波冷氣團是先溼冷後乾冷。後半期水氣減少以後，中南部夜晚清晨依舊冷，白天氣溫回升，日夜溫差會超過10度以上。

伍婉華表示，南方雲系逐漸北移的情況之下，今天白天到下午南部和東南部地區漸漸轉為多雲短暫陣雨的天氣型態，預估南方雲系今晚到周四清晨影響台灣天氣。

今天白天暖和，不過，伍婉華表示，今晚開始就有一波大陸冷氣團南下，預估今晚到明天南下，一直到周五白天才會減弱。大陸冷氣團影響期間為先溼後乾，主要是南方雲系影響的關係。

伍婉華表示，今晚北方高壓南下，帶來一波大陸冷氣團，明天、周四會一直影響台灣天氣，周五白天北方高壓逐漸減弱、東移，大陸冷氣團減弱，一直到未來3、4天北方沒有再有冷空氣南下，溫度將稍微回升。

南方雲系影響，南部和東南部雲已經增多，中部以北和東北部、金門、馬祖目前仍是晴空，伍婉華表示，這大片雲區今晚開始影響台灣到周四清晨。有些降雨回波逐漸移進南部和東南部，所以天氣上南部和東南部白天開始漸漸有短暫降雨機率。

今晚到明天各地都有降雨機率，伍婉華表示，是未來1周降雨機率最高的時候，預估北部、東半部、南部、中部山區有短暫降雨機率，中部平地、澎湖有零星飄雨狀況，金馬則是多雲到晴可見陽光。這波水氣周四清晨會漸漸移開，東半部還是有短暫降雨，西半部山區有零星降雨；周四白天到下周一大部分地區晴到多雲的天氣，只有東半部零星短暫降雨機會。

伍婉華表示，目前所有資料可見一個趨勢，就是周六晚上到周日白天有水氣增加的狀況，如果水氣愈來愈明顯，預估周六晚上到周日清晨各地降雨機率會增高，氣象署持續觀察。

今天清晨還是覺得冷，伍婉華表示，嘉義以北、花蓮都出現10度以下低溫，平地最低溫是新竹峨嵋6.7度低溫，白天漸漸回暖，預估白天高溫西半部23度左右、東半部21至22度左右。

伍婉華表示，今晚由於有大陸冷氣團南下，溫度開始下降，今晚到明天清晨北部和東北部先轉涼，逐漸到明天冷空氣往南走，其他各地溫度也會下降。加上南部雲系北移，各地雲量多有局部短暫降雨機率，因此明天各地高溫比今天下降，明天北部和東北部下降6至7度左右，其他各地高溫下降2至4度左右，甚至中南部、台東高溫只有20至21度。

這波冷空氣預計周五白天減弱，伍婉華表示，最冷時間點是周四清晨、周四晚上至周五清晨，預估低溫馬祖、金門8至9度左右，中部以北、東北部大約11至12度，南部13度，其他各地14至15度左右，沿海空曠地區和近山區平地還會再低一些。周五白天隨著冷氣團減弱，氣溫將漸漸回升。

至於高山降雪可能性？伍婉華表示，山區容易結冰、結霜，甚至有降雪可能，預估今晚到周四清晨，朱部以北3000公尺以上山區有飄雪、結冰、結霜的機會，民眾前往山區要注意安全。