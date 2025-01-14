因應台灣燈會人潮 高鐵加開95班次列車、1月15日開賣

台灣燈會今年移師桃園，加強服務賞燈旅客，台灣高鐵（2633）將在2月12日至2月23日燈會期間，加開95班次列車，包含南下47班、北上48班，並自1月15日凌晨零時起陸續依照一般預售期程開放購票。

「2025台灣燈會」時隔9年後重返桃園舉辦，各項精彩作品將遍及桃園高鐵站周邊場域，預料將帶動一批搭高鐵賞燈人潮。為有效疏運人潮，高鐵桃園站燈會期間將於平日（周一至周四）19:00及假日（周五至周日）17:00開始，啟動旅客進出車站動線管制作業，並自1月20日起，將分階段調整車站周邊轉乘動線及停車位置，詳細資訊請參考高鐵公司企業網站，提前安排您的旅遊行程。

台灣高鐵建議搭乘對號座旅客，提前訂位/取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，以節省寶貴時間；此外，也可持悠遊/一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能）直接感應進站搭乘自由座。

因應賞燈人潮，台灣高鐵規劃增開多班行駛於南港-台中之區間車，並增加部分晚間車次之自由座車廂數，加強服務賞燈旅客。此外，各車站也將增派人力協助引導，旅客亦可透過台灣高鐵企業網站/App或車站內的旅客資訊系統，查詢各車次自由座車廂配置情形，歡迎多加利用。

台灣高鐵也以「Be There Taoyuan」為主題，在桃園站2號出口處，精心打造一座高達6公尺光影藝術裝置。設計融合環保與ESG理念，使用可再利用材質，以燈光投影出高鐵旅遊及桃園在地文化，色彩燦爛的花卉及美食投影，營造出夢幻多變的光影效果。

此外，「高鐵假期」也規劃賞燈小旅行，白天可前往大溪，體驗無農藥草莓園採收樂趣，透過導覽深入了解有機草莓，晚上再送您前往燈會現場，欣賞由燈飾作品串連桃園特色的光影展演，旅客可以選擇高鐵假期「光聚千塘串桃園．找到莓農場草莓季」行程，選購入住和逸飯店．桃園館，讓白天、晚上都輕鬆愜意。

此外，也推薦旅客前往台北燈節，專業導覽將帶您走讀萬華歷史街區、新富市場，品嚐兩喜號魷魚羹、川業肉圓等百年小吃，走訪屬於老台北的記憶與味道。夜晚，可自行前往西區一帶欣賞光影藝術家所策劃的台北燈節，選擇高鐵假期「台北燈節蛇來運轉．萬華美食走讀」專案，深度探訪城市新舊交替的迷人面貌，名額有限，敬請提早預訂。

至於喜歡自己安排賞燈行程，並享受一晚飯店住宿的旅客，台灣高鐵推薦選擇高鐵飯店聯票，預訂桃園地區5家優質飯店即享加購高鐵車票最低78折起優惠，以入住緊鄰高鐵桃園站的桃園和逸飯店．桃園館為例，舒適客房含早餐6,088元起，再贈親子手作活動；或可選擇高鐵「國旅聯票」，依據自身需求購買門票、交通、體驗、遊程等商品，再享加購高鐵車票85折優惠。