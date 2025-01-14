疏運燈會人潮 高鐵加開95班車、周三凌晨0時搶票

台灣燈會今年移師桃園，主燈「無限樂園島」設置於高鐵桃園站前廣場，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵今宣布，2月12日至23日燈會期間，加開95班次列車，並自1月15日凌晨0時起開放購票；另高鐵假期也提供多條賞燈旅遊行程，加購車票最低享78折優惠。

「2025台灣燈會」時隔9年後重返桃園舉辦，各項作品將遍及桃園高鐵站周邊場域，預料將帶動一批搭高鐵賞燈人潮。為有效疏運人潮，高鐵桃園站於燈會期間，在平日（周一至周四）晚間7時及假日（周五至周日）下午5時起，啟動旅客進出車站動線管制作業，並從1月20日起，分階段調整車站周邊轉乘動線及停車位置。

高鐵說明，為加強服務賞燈會的旅客，2月12日至23日（周三至周日）燈會期間，將加開95班次列車（南下47班、北上48班），並自1月15日（周三）凌晨0時起陸續依照一般預售期程開放購票；高鐵建議搭乘對號座旅客，提前訂位／取票，到站即可直接進站搭車。

搭乘自由座的旅客，高鐵建議，在啟程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，以節省寶貴時間；此外，也可持悠遊卡／一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能）直接感應進站搭乘自由座。

高鐵指出，因應賞燈人潮，特別規畫增開多班行駛於南港至台中區間的車次，並增加部分晚間車次的自由座廂數，加強服務賞燈旅客，且各車站也將增派人力協助引導。

高鐵表示，旅客可選高鐵假期「光聚千塘串桃園．找到莓農場草莓季」行程，選購入住和逸飯店．桃園館，白天前往大溪體驗採無農業草莓園樂趣，晚上再送往燈會現場欣賞燈會作品。

旅客也可選擇高鐵假期「台北燈節蛇來運轉．萬華美食走讀」專案，白天由專業導覽員帶領走讀萬華歷史街區、新富市場品嚐兩喜號魷魚羹、川業肉圓等百年小吃，夜間可自行前往西區一帶欣賞台北燈節。喜歡自己安排賞燈行程，並享受一晚飯店住宿的旅客，可選擇「高鐵飯店聯票」，預訂桃園地區5家優質飯店即享加購高鐵車票最低78折起優惠。

以入住緊鄰高鐵桃園站的桃園和逸飯店．桃園館為例，舒適客房含早餐6088元起，再贈親子手作活動；或可選擇高鐵「國旅聯票」，依據自身需求購買門票、交通、體驗、遊程等商品，再享加購高鐵車票85折優惠。

高鐵表示，為歡迎自各地前來桃園欣賞「台灣燈會」的旅客，台灣高鐵公司特別以「Be There Taoyuan」為主題，在桃園站2號出口處，打造一座高達6公尺光影藝術裝置。

設計融合環保與ESG理念，使用可再利用材質，以燈光投影出高鐵旅遊及桃園在地文化，色彩燦爛的花卉及美食投影，營造出夢幻多變的光影效果，讓旅客來到高鐵桃園站，就能立刻感受「台灣燈會」的繽紛活力。