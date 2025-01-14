9天春節連假將到 醫師提醒提前接種疫苗、備好慢性藥

9天春節連假將到，台中慈濟醫院藥學部藥師洪培原提醒，外出時別忘記慢性藥隨身帶，以免不規則吃藥，造成身體負擔；今年慢性處方箋領藥區間在1月25日到2月2日的病友，可提早自1月15日起，即明天開始領藥。

洪培原藥師提醒，春節期間仍有流感、新冠、麻疹等疫情，接種疫苗也是自我保護，他建議出遊前先施打疫苗，多一層保護，安心過春節。

洪培原藥師表示，施打疫苗到產生抗體、發揮功效需要大約兩周，春節出遊前提早安排疫苗施打、提前領藥、按時服藥，才是春節保健的不二法門。

洪培原表示，流感、新冠與麻疹病毒的傳播都是藉口沫與空氣傳染，最容易在人群聚集時傳播，要打疫苗，明天安排，他提醒接種當季流行病毒的疫苗，可有效降低感染機率，但要注意「麻疹」雖然有MMR疫苗可以注射，但孕婦不可以接種。