女子罹患紅斑性狼瘡引發腎炎蛋白尿 中醫助攻改善
台中一名30歲林姓女子罹患紅斑性狼瘡引發腎炎蛋白尿，經天寶中醫診所院長林襄穎醫師治療後，腎炎蛋白尿指數已完全恢復正常，林襄穎提醒，紅斑性狼瘡一旦發現蛋白尿最好盡早針對腎臟治療，中醫是一項很好的選擇。
林女罹患紅斑性狼瘡已久，最近覺得小便泡泡愈來愈多，本想不理它，直到臉與小腿浮腫才讓愛美的她驚覺不妙，過醫院檢查發現24小時蛋白尿高達5000毫克以上，正常值應低於150毫克，隨機蛋白尿也高達137.7毫克，正常值應低於14毫克，顯示腎臟嚴重發炎。
經過中藥6個月治療，隨機蛋白尿明顯下降，中藥治療10個月24小時蛋白尿只剩400毫克，治療12個月24小時蛋白尿剩下80毫克已經完全恢復正常，女子小便泡泡症狀消失，臉與小腿不再浮腫。
林襄穎醫師表示，中醫認為紅斑性狼瘡是一種火熱旺盛疾病，多數病患都會呈現陰虛體質，尤其這種火熱若影響腎臟，會導致腎陰不足腎臟受損，少數病患甚至導致腎功能衰退必須洗腎。
她建議紅斑性狼瘡一旦發現蛋白尿最好盡早針對腎臟治療，中醫是很好選擇，雖然中藥效果略慢，但只要持之以恆服用2到3個月便可看出效果，中藥可以與西藥並行不會衝突，只要服藥時間隔開便可，中藥是天然草本植物且經由ＧＭＰ認可，可安心服用。
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