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高鐵也有限時條款！進站最多提早1小時 站內待太久要罰2500元

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高鐵也有限時條款！進站最多提早1小時 站內待太久要罰2500元

聯合新聞網／ 綜合報導
太早到高鐵站可能會進不去。聯合報系資料照
太早到高鐵站可能會進不去。聯合報系資料照

春節將至，許多準備搭乘大眾運輸返鄉的民眾可能會擔心交通堵塞，而提早到車站等車，但提早太多不只進不了高鐵站，還可能被罰2500元。

一名網友在Threads上分享自己處理好事情後還有空檔，但手上重物太多，想說直接去搭高鐵，結果得知只能提早1小時進站，他只好在閘門外等到票券時間生效才能入站。

高鐵規範引起網友討論，不少人也有被擋在閘門外的經歷，「我也遇過太早到沒有開門」、「當時我也不知道這規定，遇過」，也有人建議原PO可以跟站務人員說一下，「對喔～要不然就要請站務人員協助」、「喔你可以跟站務員說，你想搭早一點的自由座也是可以的」。

對於太早進站等車，有人提出另一點鮮為人知的規範，「太早進車站，你會有3.5小時的風險」。原來根據高鐵旅客運送契約第26條規定旅客持車票自旅行開始至旅行完成之時間，不得超過3小時30分；到站辦理補票者，應於補票後1小時內離開付費區。無正當理由超出上述時間者，高鐵公司得加收1張全區間商務車廂全額票價之違約金，即2500元

由 @isabellathatgirll 發佈
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