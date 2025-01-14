快訊

NBA／追平一擊柯瑞接不到球！勇士不敵暴龍失守五成勝率

獨／傅崐萁下指令 總預算文宣費砍光、凍結潛艦預算18億

高鐵也有限時條款！進站最多提早1小時 站內待太久要罰2500元

台中男進食未咬碎 「5公分大香菇」釀腸阻塞開刀取出

中央社／ 台中14日電

台中40多歲張姓男子因牙口不好，吃飯時把直徑5公分的半朵香菇吞下肚，後因肚子不舒服脹氣，一吃東西就吐，就醫發現腸內卡異物，開刀取出切一半香菇，術後恢復健康。

李綜合醫院今天發布新聞稿，外科主治醫師許明賢指出，患者到院時，自述肚子只有輕微脹痛，檢查後沒有腹膜炎、發燒，但發現小腸中段卡著一個異物，起先採用保守療法，用鼻胃管減壓、打點滴補充電解質，試圖讓異物自動消化排出來，但過了4天都沒改善，最後手術取出異物，竟是直徑約5公分大香菇。

許明賢說，患者腹部曾開刀，導致腸子沾黏，腸子比較狹窄，進食時如果沒有把食物咬碎，直接吞下肚，增加腸阻塞可能；一般人消化正常，若誤食異物、沒咬碎的食物，進入腸胃後可自行排出體外，除非腸子太小、異物阻塞太嚴重，才會出現腸阻塞，但是如果吃進魚骨、雞骨等尖銳食物，可能造成腸穿孔。

許明賢形容，腸阻塞有如高速公路塞車一樣，腸子前面不通就回堵，每天一個人的胃液、消化液、膽汁分泌1000多cc，到小腸、大腸才會吸收，若塞住會有一陣一陣肚絞痛，伴隨腹脹、腹痛、嘔吐情形，腸阻塞若未及早發現治療，恐會造成腸穿孔，引發腹膜炎及嚴重感染，甚至威脅生命健康。

許明賢表示，腸阻塞的高危險群包括腹部曾手術的患者、經常性便秘、腸沾黏、年紀大長輩、疝氣、腹部有腫瘤等患者，咽喉、幽門及小腸與大腸交界的迴盲瓣都是容易卡住的部分；要避免腸阻塞發生，患者吃東西應慢一點、咬碎再吞下肚，或吃比較好消化的東西。

患者 異物 香菇

延伸閱讀

腹部不適又出現暈眩 丟丟妹健檢發現「肝癌指數飆高」

懷孕巨蛇被車輾斃腹部破裂「噴出」40條幼蛇 駭人影片瘋傳引議

年貨大街這樣買 迪化街：乾貨價格略漲 香菇持平

32歲女腹部長20公分腫瘤…一查竟是「睪丸」 意外揭背後心酸故事

相關新聞

水氣北上+冷氣團南下 全台急降溫先溼冷再乾冷「2時間點急凍」

把握舒適溫暖好天氣，中央氣象署簡任技正伍婉華今天表示，隨著南方雲系北移，今晚起大陸冷氣團南下，周四白天以後水氣漸漸減少，...

疏運燈會人潮 高鐵加開95班車、周三凌晨0時搶票

台灣燈會今年移師桃園，主燈「無限樂園島」設置於高鐵桃園站前廣場，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵今宣布，2月12日至23日燈...

前立委鄭余鎮心臟病逝 醫曝5大症狀、急救預防招式

民進黨前立委鄭余鎮，7日心臟病發於台大醫院逝世，享壽79歲。彰濱秀傳紀念醫院心臟內科主治醫師陳昶任表示，心肌梗塞是心因性...

SRF白皮書公布 我為唯一不得禁進出口料源國家、不會進口洋垃圾來燒

環境部於2024年9月公布全國66家SRF廠商體檢結果，時隔3個月後，今天召開「固體再生燃料（SRF）白皮書」與「共通性...

高鐵也有限時條款！進站最多提早1小時 站內待太久要罰2500元

春節將至，許多準備搭乘大眾運輸返鄉的民眾可能會擔心交通堵塞，而提早到車站等車，但提早太多不只進不了高鐵站，還可能被罰2500元。

春節豬肉需求量大 毛豬拍賣價逼近百元！攤商怨、消費者增加支出

快過年了，年節必備豬肉需求量大，最近毛豬拍賣價格直逼百元大關、接近歷史高點，嘉義市肉品市場昨天拍賣價每公斤97.61元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。