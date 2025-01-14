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春節豬肉需求量大 毛豬拍賣價逼近百元！攤商怨、消費者增加支出

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
春節豬肉需求量大毛豬拍賣價逼近百元，攤商怨，消費者增加支出。記者魯永明／攝影
春節豬肉需求量大毛豬拍賣價逼近百元，攤商怨，消費者增加支出。記者魯永明／攝影

快過年了，年節必備豬肉需求量大，最近毛豬拍賣價格直逼百元大關、接近歷史高點，嘉義市肉品市場昨天拍賣價每公斤97.61元，超過農業部設定95元綠燈區。傳統市場攤商質疑肉品加工廠操控價格，造成攤商成本上漲，消費者增加支出；農業部擬請台糖釋出豬隻，平抑豬價，但豬農要求農業部勿干預豬價。

嘉義縣肉品市場拆除重建，豬肉承銷人集中嘉義市肉品市場交易，春節前量價齊揚，昨天交易量1484頭，平均重量128.29公斤，價格每公斤97.61元，逼近百元，市場說，年節休市前豬肉需求大，豬源少價格高，與去年同期相差不多。

嘉義市東市場、共和市場攤商說，最近毛豬拍賣價格直逼百元大關，溫體肉零售成本提高，有的攤商自行吸收成本不漲，利潤未增加，台糖目前養豬量減少，釋出豬隻平抑豬價效果有限，疑肉品加工廠進貨量又一條龍產銷，操控價格。

陳姓婦人說，蔬菜跌換肉漲價，準備過年提前買豬肉，擔心食材再漲價，物價都上漲，豬肉也漲，荷包失血，但過節還是要買。農業部協調台糖供豬，預估過年前上看3萬多頭，相較平日2萬000多頭增加供應量協助平穩豬價，讓消費者安心過好年。

全國養豬協會理事林秋桂說，冬天豬不好養，病毒多，仔豬育成率低，加上豬肉外銷，豬源減少，需求量大，春節前豬價上漲正常，豬農符合成本稍有利潤，肉品加工廠增加採購，無法操控豬價，希望農業部尊重市場機制，勿干預市場。

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