新竹峨嵋6.7度 今晚全台轉雨、冷氣團明突襲「氣溫大跌9度」

今天清晨受到輻射冷卻作用的影響，西半部地區的溫度仍然偏低，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，最低溫出現在新竹峨嵋的6.7度，其次是新竹關西的7.0度以及新竹寶山的7.5度，台北站的低溫則是15.2度，顯示冷空氣其實已經減弱不少。但是在雲量仍少加上風力較弱的情況下，西半部空曠地區的輻射冷卻作用還是相當的明顯。

吳聖宇表示，因為風力偏弱的關係，西半部地區一早的空氣品質就比較不理想，滿多地區都來到對敏感族群不健康的橘色提醒燈號等級。

今天白天的天氣依然大致穩定，吳聖宇表示，下半天起南方雲系會逐漸北上，各地雲量漸增多，不過降雨的情況要等到入夜後才會慢慢開始出現，各地都有降雨機會，雨勢不大。

氣溫方面，吳聖宇表示，各地白天都還是有陽光，因此白天的溫度將比昨天更高一些，北部、東半部高溫可以來到21至23度，中部、南部高溫則有機會來到23至25度，跟昨天相比普遍會有2至3度的升幅，北台灣的上升幅度又更大一點，陽光下會感覺比較舒適、溫暖。

不過，吳聖宇表示，明天天氣又將有明顯的變化，南方雲系北上的情況明天最明顯，水氣偏多，各地都有短暫陣雨機會，雨勢不大，但是降雨機會高。南方雲系周四就逐漸離開，降雨範圍會縮減到東北季風迎風面的大台北、東半部地區，西半部可望恢復多雲或有陽光的天氣型態。

周五到周六白天期間受乾冷空氣影響，水氣更為減少，吳聖宇表示，預估各地都將是多雲到晴的天氣型態，最快要等到周六晚間至周日白天才會有微弱鋒面要掠過台灣附近，到時候各地雲量增多，北部、東半部以及中南部山區有局部短暫陣雨機會，不過目前的預報來看這波鋒面的結構並不好，而且通過很快，降雨的情況應該影響有限。

新一波大陸冷氣團也將在明天南下，吳聖宇表示，東北季風明顯增強並且帶來較強的冷空氣，配合降雨的天氣，各地白天的高溫跟今天相比將會明顯下降轉冷，明天北部、東北部白天高溫只剩下14至16度，比今天要下降了7至9度之多，中部及花東地區高溫也會降到19至21度，比今天下降了3至6度，南部地區明天白天的高溫大約在21至22度，比今天下降了2至3度左右，北台灣感受上可能會特別濕冷，務必要注意今明兩天溫度上的差異變化。

吳聖宇表示，明晚之後一直到周四、周五將是冷空氣較強的一段時間，甚至一直到周六清晨都還是有低溫發生的機會，雖然天氣型態會逐漸轉為乾冷，不過要特別留意輻射冷卻作用發揮的情況，預估台南以北到宜蘭一帶空曠地區將有8至10度低溫發生的機會，高屏、花東空曠地區也可能有11至13度低溫出現，至於台北市區低溫則是預估會落在12至14度之間。

雖然這波冷空氣預估是大陸冷氣團等級，但是吳聖宇表示，整體溫度還是滿冷的，要提醒大家多注意保暖以及身體健康的情況。周六白天起溫度會逐漸上升，周日回升的幅度又會更多一點，要等到周日晚間微弱鋒面掠過後，東北季風再度增強，溫度才又會有下降的趨勢。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。