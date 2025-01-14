德媒專文介紹台灣 讚路人友善愛拍照、曝尋找美食秘訣「跟著排隊」

德國媒體近日以「更好的中國」為題，在數位專題中圖文並茂介紹台灣，指台灣擁有豐富多樣的美食與便捷交通，且台灣人對寵物與遊客都非常友善，尤其不介意被拍照，是充滿人情味又能帶來驚喜的地方，值得德國民眾探索。

曾旅行全球的德國資深編輯阿爾邦（Monika Maier-Albang）於南德日報（Süddeutsche Zeitung）週末數位專題，以「美食、交通、秩序」及「國家認同、視覺美學、宗教信仰」等與日常生活息息相關的六個面向介紹台灣。

阿爾邦說，受中日文化影響的台灣飲食非常多元，烹飪部落格常見的中式料理「茶葉蛋」，在台灣幾乎隨處可見，從街頭小販到便利商店，都能找到這種其貌不揚卻獨具美味的食物。

而如何在台灣找到最好吃的東西？阿爾邦分享她的秘訣是「跟著台灣人排隊」。她觀察到，只要到當地人排隊最多的攤位及店家，就能找到不錯的炸雞排、牛肉麵及珍珠奶茶。

阿爾邦特別介紹台南，稱其為「被糖浸過的城市」，因其歷史上是糖業重鎮，推薦旅人到當地吃黑糖椪餅，並附上一段吃前要把椪餅打碎的短影片。

令阿爾邦印象深刻的還有便捷的交通與井然有序的大眾運輸，認為高鐵和捷運準時高效，乘客在列車中也會自覺保持安靜。

雖然台北等大城市交通擁擠程度與開羅相當，但台灣人遵守交通規則，交通號誌燈倒數時會「加速奔跑的紅綠燈小人」是德國沒有的特色。

此外，在描述台灣的公共秩序時阿爾邦說明，「台灣是一個民主社會，人們遵守的是自己制定的規則」和中國以專制的權力機構監視並控管公民來維持的「中國秩序」截然不同。

她進一步以口罩為例，表示縱使COVID-19（2019冠狀病毒疾病）已趨緩，許多台灣人在公共場所仍戴著口罩，不僅為保護自己，也防止傳染給他人，分析可能受到日本影響，有較強烈的規則與注重公共衛生意識。

阿爾邦也注意到，「自拍」是當代台灣文化特色，且台灣人對於被遊客拍照毫不抗拒，樂於與國際旅客互動，在許多觀光景點都專門設有可以拍照打卡的地方令她感到新鮮。

除了對人的熱情與開放，阿爾邦還觀察到台灣人對寵物的照顧。她指出，許多都市居民會推著載寵物的嬰兒車，或讓小型犬穿著服裝與主人一同出門。這種寵物文化不僅體現台灣人對動物的愛護，也反映出台灣社會生育率低迷的趨勢，讓寵物成為許多家庭的重要陪伴。

而最讓阿爾邦感到有趣的是，台灣的傳統信仰不僅保留了歷史儀式，還與現代科技結合。

她發現，在寺廟除了可以用紅色半月形木塊擲筊與神明溝通外，有的寺廟甚至提供數位許願服務，讓信徒能透過手機或電子裝置提交心願，傳達給神明。

除了融合傳統與科技的祈願方式，阿爾邦也幽默寫道，在台灣「每一個日常問題，都能找到對應的神明。」解釋沒有歷經過文化大革命的台灣展現出和中國截然不同的宗教面貌，成功保留多元又貼近日常生活的信仰文化。