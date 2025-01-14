國旅一次性備品索價百元…Cheap批更不環保 網轟變相住宿漲價

「旅館業一次性用品」政策元旦上路，環境部呼籲民眾國旅響應減塑，實現綠色旅遊，不過，常針對時事發言的百萬網紅「Cheap」在臉書表示，不提供一次性備品，實際上就是為了省成本，講這麼好聽；他在嘉義市區飯店住宿，備品要花錢買、每份100元，「就以前免費一模一樣的」，其實更不環保，「因為我只需要牙膏牙刷，但我還是得連化妝棉、梳子一起買，也沒有瓶裝水」。

為了減少一次性塑膠用品使用，環境部力推「旅館業一次性用品」政策，包括梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡、浴帽等6種個人衛生用品，不得於客房或營業場所陳列，附屬設施（如SPA、健身房）不在此限。旅客可向旅館提出需求，業者可免費提供或以收費方式提供。

Cheap表示，環保救台灣不提供一次性備品，現階段是「不主動提供」，「就是客人跟你說，你還是得拿出來」，但現在國旅是「主動不提供」。有網友說，「只需牙膏牙刷，那就自己帶呀」，Cheap表示，「對，但希望能降價」。

「啊日本形象不就比台灣差？日本的備品都在大廳給人隨便拿」，Cheap表示，二氧化碳主要來源是發電跟工業排放，「火力發電占81%的國家跟人家講排碳？」台灣的夜市攤販、物流包裝、一堆一次性外送容器，才是真正的大頭，敢限制傳統市場、夜市、路邊攤、全聯、家樂福、酷澎、momo的包裝嗎？為了守護台灣環境，建議出國旅遊，把碳排留在日本東南亞，這才是愛台灣。

網友表示，「其實可以接受因為環保所以不給的說法，不過既然成本變少了，不多少降點價，不就拿人當盤子嗎」、「現在規定不提供，所以需要的可以花錢跟櫃檯購買，不就又可以多賺一筆，房費也不會因此便宜」、「我在歐洲確實都是如此，沒有半家飯店提供牙膏牙刷那些，不過日本確實大廳都可以隨意取用」、「去年12月去日本，備品真的是放在大廳隨人拿，昨天剛住完高雄旅館，原本的兩人份備品現在一包要30元，真的不如存錢去日本玩」。

網友說，「新政策住宿讓國內飯店業者直接不提供牙膏牙刷等備品，真的超瞎的。真是假環保之名，變相住宿漲價」、「台灣旅遊真的很多地方是花錢享受被糟蹋的感覺」、「這政策真的是莫名其妙，不提供也不減價」、「感覺差很多，你用鼓勵的，都比讓業者超譯法規強迫旅客只能買好吧」、「台灣不大，真的回家睡比較方便。既然業者這麼省，那回家睡更省」。

也有網友認為，「看來國旅下探底線還沒到」、「不食人間煙火的政策」、「為了節能減碳，只好不住台灣的旅館」、「政策每次都這樣，在無關緊要的小地方專牛角尖，房間裡的大象卻視而不見」、「環保之名是很大的商機」、「塑膠吸管表示：我已經扛這個環保黑鍋扛很久」。