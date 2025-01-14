新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

冷空氣雖減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，由於強輻射冷卻，今晨仍有大範圍10度以下的低溫。本島各縣市的平地最低氣溫依序為新竹關西7.0度、花蓮壽豐和桃園大溪7.9度、苗栗造橋8.0度；各地區的平地最低氣溫約在8至10度。

中央氣象署持續發布低溫特報，橙色燈號有新竹縣，局部地區有6度以下氣溫發生的機率；黃色燈號有新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率。

今天各地晴朗穩定，吳德榮說，白天明顯回暖，早晚冷，日夜溫差大；應注意穿著調適。北部8至24度、中部9至26度、南部10至27度、東部8至24度。

不過，吳德榮表示，明天鋒面雨帶挾強冷空氣南下，北部、東半部轉有局部短暫雨，同時南方亦有水氣移入，山區有局部短暫雨的機率，3000公尺以上高山有飄雪機率；北台灣氣溫驟降、愈晚愈濕冷。

周四至周五強冷空氣籠罩，氣溫降至最低；吳德榮表示，周四白天起漸轉乾，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率。周六至下周一冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日回升，早晚仍因輻射冷卻而偏低；各地晴時多雲，東半部偶有零星飄雨的機率。

吳德榮表示，最新歐洲模擬此波強冷空氣約以達大陸冷氣團的機率為最高，但是否會因夜間輻射冷卻而升級，需密切觀察。屆時部分平地最低氣溫仍將降至10度以下，農漁養殖業、應注意氣象署「低溫特報」的調整，作好防寒措施，民眾亦應注意保暖。