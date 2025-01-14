新竹縣7.0度 今晚再有冷氣團南下轉溼冷 高山可望降雪

今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今天截至目前為止，平地最低溫為新竹縣國三N085K測站今天清晨4時8分7.0度，其次是新竹縣峨眉7.2度、新竹縣寶山7.8度、桃園市大溪永福和花蓮縣鯉魚潭都只有7.9度。

中央氣象署發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）為新竹縣，有6度以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）包括新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，今天清晨西半部及東北部普遍低溫約12至14度，花東約15度左右，局部近山區及空曠地區氣溫來的更低，高雄至新北、基隆、宜蘭及金門地區有10度左右或以下低溫，尤其在竹苗近山區也有6度左右或以下氣溫發生的機率。

今天白天相對溫暖，各地大致上可以來到20度以上的高溫，仍要留意日夜溫差大；澎湖15至18度、金門10至20度、馬祖11至15度。

天氣方面，今天白天水氣仍偏少，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲。不過，今天晚上開始大陸冷氣團南下，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，此外加上南方雲系北移影響，南部地區、中部山區及澎湖有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，金門及馬祖為多雲，晚上外出攜帶雨具備用。

由於今晚起至明天大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨。

周四大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣逐漸減少，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨仍有部分南方水氣，西半部山區仍有零星短暫雨。

周五清晨大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；周五至下周一環境持續偏乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，周六至下周一西半部日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著；此外，周六清晨有發生輻射冷卻的機會，各地天氣仍偏冷，夜晚清晨注意保暖。

下周二東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三、下周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚亦涼，西半部日夜溫差大；各地天氣為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全；今晚起至周四清晨中部以北3000公尺以上高山亦有降雪機率。