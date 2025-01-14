快訊

役男月餘內自行放假達368小時 法官出手了

聯合報社論／史上最無料內閣，一心只想等大法官護送

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

新竹縣7.0度 今晚再有冷氣團南下轉溼冷 高山可望降雪

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
今天白天相對溫暖，各地大致上可以來到20度以上的高溫，仍要留意日夜溫差大。本報資料照片
今天白天相對溫暖，各地大致上可以來到20度以上的高溫，仍要留意日夜溫差大。本報資料照片

今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今天截至目前為止，平地最低溫為新竹縣國三N085K測站今天清晨4時8分7.0度，其次是新竹縣峨眉7.2度、新竹縣寶山7.8度、桃園市大溪永福和花蓮縣鯉魚潭都只有7.9度。

中央氣象署發布低溫特報，橙色燈號（非常寒冷）為新竹縣，有6度以下氣溫發生的機率；黃色燈號（寒冷）包括新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣有10度以下氣溫發生的機率。

氣象署說，今天清晨西半部及東北部普遍低溫約12至14度，花東約15度左右，局部近山區及空曠地區氣溫來的更低，高雄至新北、基隆、宜蘭及金門地區有10度左右或以下低溫，尤其在竹苗近山區也有6度左右或以下氣溫發生的機率。

今天白天相對溫暖，各地大致上可以來到20度以上的高溫，仍要留意日夜溫差大；澎湖15至18度、金門10至20度、馬祖11至15度。

天氣方面，今天白天水氣仍偏少，各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲。不過，今天晚上開始大陸冷氣團南下，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，此外加上南方雲系北移影響，南部地區、中部山區及澎湖有局部短暫雨，中部地區亦有零星短暫雨，金門及馬祖為多雲，晚上外出攜帶雨具備用。

由於今晚起至明天大陸冷氣團南下，北部及東北部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，南方雲系北移，南部地區及中部山區亦有局部短暫雨，其他地區為零星短暫雨。

周四大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣逐漸減少，東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨仍有部分南方水氣，西半部山區仍有零星短暫雨。

周五清晨大陸冷氣團影響，各地仍偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升；周五至下周一環境持續偏乾，各地為多雲到晴，僅東半部地區有局部短暫雨，周六至下周一西半部日夜溫差大，早出晚歸適時調整穿著；此外，周六清晨有發生輻射冷卻的機會，各地天氣仍偏冷，夜晚清晨注意保暖。

下周二東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三、下周四東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚亦涼，西半部日夜溫差大；各地天氣為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

近日高山氣溫偏低，路面可能出現積冰、結霜等現象，較為溼滑，上山活動務必注意安全；今晚起至周四清晨中部以北3000公尺以上高山亦有降雪機率。

冷氣團 氣溫

延伸閱讀

傳豐田擬調整日本生產布局 部分產能轉至東北九州

周三要冷到周五 氣溫恐下探到10度

凌晨4時27分花蓮地震規模4.9 最大震度4級

強烈大陸冷氣團可望再迎雪 下周一不排除達寒流等級

相關新聞

健保總額斷頭制 恐衝擊患者權益

頭痛患者就醫，醫師安排電腦斷層竟需等五個月；病人術後回診，卻掛不上執刀醫師門診。南區健保分局近三年實施醫院總額制，由醫院...

新竹關西7.0度 吳德榮：明天鋒面挾冷氣團 愈晚愈濕冷

冷空氣雖減弱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，由於強輻射冷卻，今...

國1南向清晨2輛大貨車追撞翻覆 路竹至高科段管制封閉

高速公路局表示，今天清晨5時8分，在國道1號南向339公里處，因為發生2輛大貨車追撞的交通事故，該2輛大貨車皆翻覆，管制...

新竹縣7.0度 今晚再有冷氣團南下轉溼冷 高山可望降雪

今天清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，今天截至目前為止，平地最低溫為新竹縣國三N085K測站今天清晨4時8分7.0度，...

台鐵票價下月提案 估漲2至3成

台鐵票價卅年未漲，台鐵董事長杜微昨表示，考量中長途與其他交通運輸業者的競爭力，預估二月董事會將提報酬率「低於百分之三」的...

沈周國寶貓故宮登場 天氣冷「團成一團」挑戰身體難度

故宮擁有不少貓畫，但能成為國寶的不多，明代沈周的「寫生冊 」中的貓咪，就是故宮罕見的國寶喵星人，上周起於「國寶聚焦」展中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。