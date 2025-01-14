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沈周國寶貓故宮登場 天氣冷「團成一團」挑戰身體難度

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
明代沈周的「寫生冊 」中的貓咪，上周起於故宮「國寶聚焦」展中登場。圖／故宮提供
明代沈周的「寫生冊 」中的貓咪，上周起於故宮「國寶聚焦」展中登場。圖／故宮提供

故宮擁有不少貓畫，但能成為國寶的不多，明代沈周的「寫生冊 」中的貓咪，就是故宮罕見的國寶喵星人，上周起於「國寶聚焦」展中登場。

沈周「寫生冊 」畫作十六開，描繪花果、家禽、蝦蟹、貓、驢等日常景物，2014年4月25日被指定為國寶。故宮指出，此為沈周68歲時所作，他以細膩的觀察力，捕捉生活物象，呈現清雅的文人情趣。作品筆墨酣暢淋漓，墨色層次豐富自然，物象造型簡樸而富有神韻，構圖布局獨具巧思，為寫意花鳥畫之代表作。

「寫生冊 」中的喵星人，推測是沈周家中的寵物。可能因為天氣冷，把身體團成一團，「頭伏其中，張目側望」，渾圓可愛。但此一動作引發學者質疑，認為現實中的貓咪即使捲曲成圓形，也無法做出這種高難度動作，貓的腳爪也不會如畫中般張開。此外，沈周畫中貓咪頭的位置及身體拉長，並不符合貓的身體結構。推測沈周繪畫此貓並非「寫生」，而是將貓刻意團成渾圓。

故宮研究員認為，15世紀的中國繪畫出現一種「一團和氣」的風格，喜歡在畫中展現「團成一團」的線條，寓意吉祥寓意。沈周筆下的貓咪「團成一團」並不寫實，而是寓意吉祥，同時展現畫家的幽默趣味。

國寶 故宮 貓咪

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