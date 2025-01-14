聽新聞
0:00 / 0:00
沈周國寶貓故宮登場 天氣冷「團成一團」挑戰身體難度
故宮擁有不少貓畫，但能成為國寶的不多，明代沈周的「寫生冊 」中的貓咪，就是故宮罕見的國寶喵星人，上周起於「國寶聚焦」展中登場。
沈周「寫生冊 」畫作十六開，描繪花果、家禽、蝦蟹、貓、驢等日常景物，2014年4月25日被指定為國寶。故宮指出，此為沈周68歲時所作，他以細膩的觀察力，捕捉生活物象，呈現清雅的文人情趣。作品筆墨酣暢淋漓，墨色層次豐富自然，物象造型簡樸而富有神韻，構圖布局獨具巧思，為寫意花鳥畫之代表作。
「寫生冊 」中的喵星人，推測是沈周家中的寵物。可能因為天氣冷，把身體團成一團，「頭伏其中，張目側望」，渾圓可愛。但此一動作引發學者質疑，認為現實中的貓咪即使捲曲成圓形，也無法做出這種高難度動作，貓的腳爪也不會如畫中般張開。此外，沈周畫中貓咪頭的位置及身體拉長，並不符合貓的身體結構。推測沈周繪畫此貓並非「寫生」，而是將貓刻意團成渾圓。
故宮研究員認為，15世紀的中國繪畫出現一種「一團和氣」的風格，喜歡在畫中展現「團成一團」的線條，寓意吉祥寓意。沈周筆下的貓咪「團成一團」並不寫實，而是寓意吉祥，同時展現畫家的幽默趣味。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言