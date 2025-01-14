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晚期肺癌化療+免疫療法 醫界籲擴大健保給付

聯合報／ 記者蘇湘雲沈能元／台北報導

「目前對於沒有基因突變的晚期肺癌病患，健保標準化療合併免疫藥物的健保涵蓋率只有兩成多！」台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，缺少基因突變的病患往往是抽菸族群，社經地位較低，一旦演變至晚期肺癌，多數無法負擔標準化療合併免疫藥物的治療費用，而研究證實，這種治療方式可有效延續病患生命，健保給付須「雪中送炭」，病患才有更多活命機會。

陳育民分析，目前健保給付免疫藥物有三種，研究顯示，若是沒有基因突變的晚期病患，第一線就接受標準化療合併免疫藥物，中位數存活期可增加三倍之多，從四點六個月延長至廿二個月，五年存活率也提升約兩倍，像歐美、加拿大、日本等國，都已納入給付，這是晚期健保用藥「最後一塊拼圖」，若要達到二○三○肺癌死亡率減少三分之一目標，肺癌更是重中之重，針對死亡率最高的癌症，健保給付以證據力最充足，且國際治療指引優先建議的標準化療合併免疫藥物為首選，便顯得非常重要。

台灣癌症基金會執行長張文震表示，目前健保給付規定，若病患使用免疫藥物後，兩年間腫瘤沒有縮小，便停止給付，但這樣的規定並不合理，因為腫瘤若沒有變動，代表病情受到穩定控制，一旦停止用藥，腫瘤就可能持續擴大，這也與國際治療指引有落差，期待健保給付可以補足這塊缺口。

對此，健保署副署長龐一鳴指出，健保署已根據國際治療指引NCCN建議進行資源盤整，將盡速縮短健保給付的差距，同時也希望癌症百億基金預算可在立法院盡速通過，讓免疫抑制劑擴大適應症部分，可以有更多經費來源，並讓更多病患可以獲得所需用藥。

健保署 死亡率 肺癌

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