肺癌新癌王 專家建議「雙箭」提升存活率

衛福部最新公布一一一年癌症登記報告，肺癌發生人數為一萬七千九百八十二人、死亡人數一萬五十三人，皆為癌症首位，晚期確診率也最高，成了「新癌王」。立委林俊憲與台灣癌症基金會昨攜手舉辦「健康台灣，肺癌存活倍增行動」記者會，專家們認為，衛福部應強化肺癌「早期篩檢」和「精準治療」雙軌制，提高抽菸高風險族群及偏鄉肺部低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢率外，更應補足晚期「無基因突變」肺癌病患健保治療缺口，且成立「國家級肺癌防治辦公室」，才能達成存活率倍增的目標。

鼓勵偏鄉篩檢 可設置巡迴車

台灣癌症基金會執行長張文震直言，衛福部今年編列癌症篩檢預算四十億元，但篩檢人數、執行率並沒有大幅增加，特別是肺癌篩檢條件已下修至吸菸史為二十包年，但這族群的篩檢率仍偏低；另外，偏鄉篩檢率也不高。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟建議，為了提升偏鄉LDCT篩檢率，或可考慮比較英、日設置巡迴篩檢車，以鼓勵偏鄉高風險族群接受篩檢。

提高肺癌陽追率 不錯失治療

國民健康署署長吳昭軍表示，從一一一年七月一日至去年底，肺癌篩檢總人數十五萬八千九百三十七人，其中男性占五成八，女性占四成二，家族史占五成四，但重度抽菸者的篩檢意願並不高，目前透過擴大肺癌篩檢族群，希望可以多鼓勵重度吸菸者、肺癌家族史民眾接受LDCT檢查，此外，癌症陽追率也十分重要，目前整體陽追率可以到達八成六，今年肺癌可望提升至九成。

林俊憲在二○二一年擔任厚生會肺癌防治委員會召集人，當年與各界大力推肺癌早篩政策，他指出，依國健署統計，截至去年底統計，LDCT篩檢出的一千九百五十七名確診患者，第一期占比為八成三，更重要是陽追計畫，若病患接受檢查發現異常，卻沒有接受後續追蹤、治療，導致病患錯失寶貴治療時機，「對於癌患家庭來說，會不會是一個悲劇？」

林俊憲與三軍總醫院基隆分院胸腔外科主治醫師吳家甄皆指出，第一期肺癌，治療費用約廿萬元，但三、四期晚期肺癌的治療費用高達兩百萬以上，兩者相差將近十倍。

林俊憲強調，今年起，衛福部提升預算擴大篩檢對象，但是，國內肺癌患者逾半仍是晚期，建議行政院應根據健康台灣策略目標，透過現有的中央癌症防治會報或癌症防治政策委員會積極推動癌症防治，同時整合行政資源優先處置「新癌王」肺癌，成立國家級辦公室，持續精進早期篩檢、加速治療接軌國際。

化療併免疫藥 納晚期第一線

成功大學醫學院院長、總統府健康台灣推動委員會癌症防治委員沈延盛認為，肺癌防治要成功須透過跨部會「雙刀流」策略，除了國健署要持續推動禁菸政策、擴大早期篩檢、提升各區醫院LDCT篩檢量能，同時健保署也應提供晚期治療更完整的選擇。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民也表示，不只是標靶藥物的給付，對於沒有基因突變族群，國際治療指引已將標準化療合併免疫藥物納入晚期肺癌第一線選擇，而健保給付部分，與國際治療指引有所落差，也須盡速補足。