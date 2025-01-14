民怨排檢查等到忘記 醫院籲分級轉診

南部某醫學中心醫師投訴，受到醫院總額影響，幫患者開立高階影像檢查單，必須等到四、五月後。經過實地採訪，不少患者抱怨，至該醫學中心門診看病，醫師安排MRI磁振造影、CT電腦斷層檢查，至少必須排上四個月，真會「等到忘記此事」。

對此，成大醫院表示，門診患者如需各項檢查，釐清病因，以急重症者優先處理，輕症患者確實可能需等較長時間。不過，針對分級轉診的患者，設有保留門診號，確保獲得適切的醫療服務。

同樣位於台南的奇美醫療體系因有三個院區相互支援，門診患者如需MRI、CT檢查，可有效縮短等待時間，平均排程約二至三周即可。在掛號方面，奇美醫院鼓勵民眾透過基層診所初步診治，若有進一步就醫需求，依照專業建議轉診。