聽新聞
0:00 / 0:00
民怨排檢查等到忘記 醫院籲分級轉診
南部某醫學中心醫師投訴，受到醫院總額影響，幫患者開立高階影像檢查單，必須等到四、五月後。經過實地採訪，不少患者抱怨，至該醫學中心門診看病，醫師安排MRI磁振造影、CT電腦斷層檢查，至少必須排上四個月，真會「等到忘記此事」。
對此，成大醫院表示，門診患者如需各項檢查，釐清病因，以急重症者優先處理，輕症患者確實可能需等較長時間。不過，針對分級轉診的患者，設有保留門診號，確保獲得適切的醫療服務。
同樣位於台南的奇美醫療體系因有三個院區相互支援，門診患者如需MRI、CT檢查，可有效縮短等待時間，平均排程約二至三周即可。在掛號方面，奇美醫院鼓勵民眾透過基層診所初步診治，若有進一步就醫需求，依照專業建議轉診。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言