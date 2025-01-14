北部醫院憂 處境艱困更甚南部

健保署基於南區分局經驗，今年陸續於其他五區推動「醫院總額分區共管試辦計畫」，尚未實施，已有南區醫院基層醫師抱怨嚴重影響民眾就醫權益。台大醫院院長吳明賢指出，醫院個別總額為計畫型經濟，檢驗檢查遭延誤，「這是有可能的」，避免醫療人球，並保障就醫平權，健保應擬定重要監測指標。

一位北部地區醫學中心醫師表示，北部醫院是許多急難重症最後一線醫院，患者可能遠從中、南部、東部或離島而來，醫院不能拒絕收治，就只能被「斷頭」，採行醫院個別總額，北部醫院處境艱困更甚於南部。

新光醫院副院長洪子仁說，台北區與南區醫療需求不同、醫療機構密度不同，醫學中心數量不同，新制上路後，必須擬定相關指標，進行滾動式的監控與修正，若難以掛號，或檢驗檢查、手術、入院等時間延後，醫療可近性受到影響，就必須檢討、改進。

洪子仁說，新制對成長型、大型醫院影響最大，將考驗台灣醫療環境，特別民眾是否能夠消除大醫院、名醫等迷思，健保總額必須足夠支撐民眾所需的醫療。台北榮總副院長李偉強也表示，健保署應嚴密監控，民眾需愛惜醫療資源。

吳明賢曾指出，醫院個別總額實施後，若醫院經營受影響，可能漲掛號費。他昨則強調，今年政府挹注健保經費多，應改革健保支付標準，調整為價值型給付，並將醫療資源留給急重難罕的病人，提升醫師薪資，增加留任意願，避免醫療人才都走向醫美等輕鬆科別。

健保署以落實分級醫療、改善健保點值為目標，推動「分區總額合理成長管理」制度，排除急重症等剛性治療需求，其他過多成長的點數以打折給付，原本全國健保六分區，僅台北區未達共識，日前健保署舉行各醫院會議後，已同意今年第二季開始實施。