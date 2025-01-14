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去年兒少交通事故 車輛占7成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

靖娟基金會據一一三年兒童事故新聞分析報告發現，兒少事故新聞排名最高為交通事故，造成一一五名兒少死傷，其中車輛肇因占七成，主因為駕駛人未停讓行人。靖娟基金會建議，路口工程改善、訂穿越道照明標準、強化駕駛教育、加強取締違停等。

靖娟基金會昨舉辦一一三年兒童事故傷害新聞統計分析記者會，執行長許雅荏指出，去年排除兒虐、性侵等人身安全類別後，共有二一二件兒童事故新聞，導致十四歲（含）以下兒童釀卅死二七一傷。其中，交通事故案件高達八十六件居冠，其次為照顧疏忽，第三名為食品安全。

許雅荏指出，對照道安資訊平台，兒少交通事故未顯著下降，整體交通死傷有將近六成為機車事故，行人事故死傷也超過千名；對照事故新聞發現，主因為汽機車不停讓、兒童衝出等事件。

許雅荏進一步分析道安平台數據，兒少為行人角色發生事故時，有七成肇因為車輛、三成為行人，其中車輛以未停讓行人為主，對照交通部這幾年努力推動路口停讓，可以說是「打臉」。

許雅荏說，行人肇責主因為未注意左右來車、未依標誌標線行走等，其中未依標誌或標線穿越道路，較去年上升近二點七倍，籲教育部加強宣導。

交通事故 標誌 行人

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