台鐵公司化元年虧120億 高於改制前

台鐵公司化掛牌滿一年，虧損金額高達一二○億餘元，比改制前還多。台鐵表示，由於地震及颱風重創運輸本業及觀光營收，加上配合執行政策因素達一五七億，否則今年盈餘有廿、卅億元；但工會批評，交通部遲遲沒把補助辦法說清楚，協助台鐵維持交通安全，行政院與交通部反成台鐵公司化阻礙。

台鐵昨舉辦「台鐵公司回顧與展望媒體茶敘」，總經理馮輝昇報告指出，一一三年客運量平均每日六十四點七十七萬人次，創歷史新高，比一一二年增百分之七點八，累計客運人次達二點三七億。客運收入約一七四億元，較一一二年增加七點○一億元。

董事長杜微說，預計明年現金流轉虧為盈，關鍵還是在資產開發，一一七至一一九年的權益變換收入會持續增加；去年詳細虧損數字還在統計，不過預計全年會虧一二○億餘元，比一一二年虧損一一四億元還多，全年實際虧損數字將於一月底對外公布。

台鐵列出一一三年配合執行政策因素，計九大項目共一五七億元的概算，包含運價未能依公式合理調整（含折舊）反映成本一○四點一六億元、提撥職工福利金廿三億元、○四○三地震及凱米颱風影響，維持列車班次的成本費用十六點五二億元等。

台鐵產工秘書長朱智宇表示，台鐵公司化後虧損不減反增，就是因為交通部遲遲沒明訂補助辦法。台鐵當初是因發生事故，為了安全才改制，而非為了賺錢才公司化，但若行政院或交通部如此吝嗇，讓台鐵連營運成本都壓不過去，台鐵的交通安全肯定做不好，台鐵想做好，交通部或行政院卻不斷成為阻礙。