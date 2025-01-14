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台鐵票價下月提案 估漲2至3成

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
台鐵董事長杜微昨表示，台鐵票價卅年未漲，二月將提「報酬率低於百分之三」方案。記者許正宏／攝影
台鐵董事長杜微昨表示，台鐵票價卅年未漲，二月將提「報酬率低於百分之三」方案。記者許正宏／攝影

台鐵票價卅年未漲，台鐵董事長杜微昨表示，考量中長途與其他交通運輸業者的競爭力，預估二月董事會將提報酬率「低於百分之三」的方案；學者估算，就算報酬率低於百分之三，運價也可能調漲二至三成；工會則痛批，若爭取不到票價調漲且讓台鐵正常營運，董事長應帶頭減薪與台鐵共患難。

「是我自己不爭氣」，杜微坦言，去年就希望票價能夠調漲，但去年董事會沒過，因此這次十分很嚴謹，二月五日董事會上將提出合理報酬率方案，讓董事會認同，並即刻報部，也會請交通部協商，讓費率審議委員會審查速度愈快愈好。

至於先前所提報酬率百分之三至五方案？杜微表示，原先計畫以最低的百分之三的方案送至董事會，但考量中、長途需要競爭力，屆時二月五日董事會將提報「低於百分之三的方案」。

陽明交大運輸與物流管理學系教授邱裕鈞估算，報酬率低於百分之三，漲幅也有百分之廿至百分之卅。以現行票價，區間車台北到板橋為十五元為例，若漲百分之廿，票價將漲至十八元；而自強號板橋到台北現行票價為廿三元，調漲後將漲至廿七元。

台鐵產工秘書長朱智宇指出，物價指數逐年增長，若採低於百分之三方案，票價調整等於沒漲，並非獅子大張口，而是若交通部不願多付交通成本，就只能靠台鐵開拓財源來維持交通安全，如果票價無法一次漲足，連帶影響員工薪資漲幅有限、人才留不住。

他呼籲台鐵董事會應支持台鐵調漲幅度最大方案，以及將自動調整機制納入長期規畫，否則未來電價將再調漲，所有車站用電成本大增，加上行政院及交通部沒幫台鐵爭取相關優惠，台鐵未來勢必將面臨更嚴苛挑戰。朱智宇說，期待握有實權的董事長有所作為，且讓台鐵有正常的營運成本。

台鐵 報酬率 票價

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