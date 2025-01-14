聽新聞
0:00 / 0:00

回響／家扶認養現缺口 關心電話湧入

聯合報／ 記者邱瑞杰王慧瑛／連線報導
新北板橋牙醫李志偉（中）和妻子江美儀（右）共同認養160名家扶孩子，愛心延續20年不中斷，左為新北家扶中心主任林夢萍。圖／新北家扶中心提供
新北板橋牙醫李志偉（中）和妻子江美儀（右）共同認養160名家扶孩子，愛心延續20年不中斷，左為新北家扶中心主任林夢萍。圖／新北家扶中心提供

通膨讓許多弱勢家庭生活壓力上升，加大飲食不均健康隱憂，家扶基金會去年首度出現認養缺口，緊急招募3千名認養人，情況在去年底回穩。本報報導引發關注，家扶基金會昨接到許多關心電話，不少人表達願增加認養份數或當認養人。

家扶基金會長期推動國內認養制度，全國有10萬8千多名認養人提供14萬3千多份認養金，資助4萬4千名兒童。每一名扶助童依社工評估，可有1至多名認養人。家扶基金會表示，目前一對一國內兒童認養配對剛好能滿足，但學校、社區及學園認養仍有需求。

新北板橋60歲牙醫師李志偉認養家扶孩子20年，認養高達160人，堪稱認養大戶。李志偉說，他12年前罹患重病，在鬼門關前走一遭，當時認養約80名家扶孩子，他向老天爺許願，只要每次檢查過關，就多認養5名孩子，一年檢查2次，等於一年多增加10名孩子。

李提到，妻子和2個孩子的支持很重要，台灣社會有很多人願意助人，也有很多人值得拉一把，家扶基金會是很好的架橋角色。李醫師在板橋沒有買房子、沒有買店面，和妻子物欲都很低，希望把收入用來照顧弱勢兒少。

家扶基金會表示，之前家扶做過「弱勢兒少飲食營養調查」，發現有34%弱勢兒少認為「有得吃，吃什麼都可以」，憂心營養不均衡導致肥胖、三高，將強化營養衛教課程。

立委王育敏曾任兒盟執行長，她說，弱勢家庭對通膨、物價上升的感受比一般家庭更深，曾看過有母女長期合吃一個便當度日，年夜飯依舊吃罐頭食物，對於這類弱勢家庭，公部門、民間都應伸援手，公部門對補助金額、條件也要呼應物價做應變。

家扶基金會 弱勢家庭 認養

延伸閱讀

新北板橋漢生東路與他有關 板橋傳奇古厝「廉讓居」已拆光

填補認養缺口家扶湧電話 板橋牙醫認養160兒童「每年要增10人」

影／捐出尾牙摸彩品費用 后里農會第8年捐物資送弱勢家庭

通膨讓弱勢家庭餐飲困窘 幼童健康存摺恐也出現赤字

相關新聞

健保總額斷頭制 恐衝擊患者權益

頭痛患者就醫，醫師安排電腦斷層竟需等五個月；病人術後回診，卻掛不上執刀醫師門診。南區健保分局近三年實施醫院總額制，由醫院...

台鐵票價下月提案 估漲2至3成

台鐵票價卅年未漲，台鐵董事長杜微昨表示，考量中長途與其他交通運輸業者的競爭力，預估二月董事會將提報酬率「低於百分之三」的...

肺癌新癌王 專家建議「雙箭」提升存活率

衛福部最新公布一一一年癌症登記報告，肺癌發生人數為一萬七千九百八十二人、死亡人數一萬五十三人，皆為癌症首位，晚期確診率也...

饗饗食物中毒案 8成吃過生魚片

知名餐廳「饗饗」信義微風店疑食物中毒案，造成59人送醫，餐廳前天復業，但中毒原因仍未出爐。北市衛生局昨表示，通報個案潛伏...

回響／家扶認養現缺口 關心電話湧入

通膨讓許多弱勢家庭生活壓力上升，加大飲食不均健康隱憂，家扶基金會去年首度出現認養缺口，緊急招募3千名認養人，情況在去年底...

台鐵公司化元年虧120億 高於改制前

台鐵公司化掛牌滿一年，虧損金額高達一二○億餘元，比改制前還多。台鐵表示，由於地震及颱風重創運輸本業及觀光營收，加上配合執...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。