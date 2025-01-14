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健康你我他／夫妻過年各自回 婆家娘家都安好

聯合報／ 文／趙詠珊（雲林古坑）
和女兒在過年一起布置的擺飾。圖／趙詠珊提供
和女兒在過年一起布置的擺飾。圖／趙詠珊提供

我和先生都是家裡第一個結婚的孩子，剛結婚就遇到第一次過年，新手媳婦還在適應時，最先唉唉叫的竟是婆婆和娘家媽媽。

與過去多子多孫的時代不同，娘家媽媽只有我和姊姊，從小陪媽媽聊天、逛街、追劇、吃美食，過年做生意幫忙招呼客人，所以我結婚娘家就顯得冷清。我婆婆單親經營小雜貨店，育有一雙兒女，重男輕女，家裡大小事常依賴兒子。先生平時在外地工作，「年假」是婆婆最期待的日子，天天煮兒子愛吃的年菜聊家常，出門祭祖燒香拜拜。

生活轉變得太快，才新婚兒子的目光都在妻子身上，初二便帶妻子回娘家，才第一次過年，婆婆失落的哭了。長輩傷心孤單，弄得我們夫妻身心俱疲。

婆婆認為夫妻同住，年假回老家要專心陪母親。而娘家媽媽平時工作到年假只想放鬆，預訂滿滿年菜，等著和女兒聊天追劇，多了一個女婿讓人不自在。

後來摩擦太多，加上有了兩個孩子慢慢調整，除夕、初一先生單獨帶孩子回婆家，初二、初三換我一人帶孩子回娘家兩天，先生只來娘家吃一餐就回去專心陪婆婆，我和孩子繼續在娘家享受年節假期。我和先生都需要獨處，如果年假夠長再各安排一天休息，一個人出遊放鬆。

「家不只有一個樣子。」各自回老家過年，倒也成了習慣，每個人安好就好，傳統會隨著時代改變。

回娘家 婆婆

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