聽新聞
0:00 / 0:00

久坐傷身 善用零碎時間伸展放鬆

聯合報／ 賴聖文／台大醫院物理治療中心物理治療師

現代人因為工作與生活習慣，每日久坐平均超過7.7小時。美國流行病學研究指出，女性如果每日坐超過6小時者，死亡率比起每日坐著少於3小時者高出94%，男性則高出48%。這些驚人數據提醒大家，長時間久坐的生活型態，正在悄悄危害健康。

長時間維持坐姿，容易導致身體痠痛、血液循環不良、手腳麻木、肌肉僵硬及痠痛，尤其「肌筋膜緊繃」會加重肩頸僵硬，長期累積這些壓力，若不透過伸展與放鬆釋放，恐將進一步損害健康。

應對久坐問題，最好的改善方式是將運動融入生活中，例如通勤族每天通勤時提早一、兩站下車，增加步行機會；或利用工作空檔或精神不濟時，短暫做些簡單的伸展運動，即可幫助身體消除疲勞，增加工作效率。

久坐不僅傷害健康，還會導致姿勢不良，例如脖子前傾、駝背、髖關節肌群緊繃等，反覆錯誤姿勢易使屈曲肌肉緊繃，伸肌則因長時間拉長而無力，成為現代人常見的文明病。建議可利用伸展拉筋和筋膜放鬆的動作，來誘導肌肉和筋膜往受力的方向去伸展，讓肌肉收縮和延展順暢。

如有拉傷或運動傷害時，在急性期過後約3至5天，愈早放鬆緊繃的肌肉愈好，可尋求物理治療師協助根據不同大小、材質、軟硬度去選擇合適的輔助工具，如按摩球、筋膜滾筒等，能有效增強放鬆效果，只要持之以恆，便能遠離不良姿勢帶來的困擾。

久坐的上班族該如何避免健康危機？建議每隔半小時至一小時起來活動一次，可以設定鬧鐘來提醒自己，簡單有效地打破連續久坐的壞習慣。

此外，利用在工作零碎時間進行伸展運動和筋膜放鬆運動，能舒緩長時間久坐成肌肉緊繃與不適，只需要幾分鐘，便可減少疼痛、改善循環，讓身體保持最佳狀態，透過這些簡單的日常運動，可以輕鬆擺脫久坐帶來的困擾，維持活力與健康。

久坐族常見7大健康問題

1.肩頸痠痛：平均10%的人會肩頸痠痛不適。

2.上背痛：最常見的久坐症狀。

3.心臟疾病：久坐族比常活動者，有高出2倍罹患心臟疾病的風險。

4.直腸癌：每天多坐2小時罹患直腸癌風險多出8%。

5.下背痛：腰椎部位的疼痛，影響全球9.4%的人。

6.膝蓋關節疼痛：約有30%的美國人，因久坐造成膝蓋疼痛。

7.靜脈回流問題：因下肢缺乏運動，影響25%女性與15%男性靜脈回流變差。

久坐 伸展運動 筋膜

延伸閱讀

守護台鋼雄鷹健康 高醫岡山醫院為全隊健檢

陳佩琪泣訴柯文哲「狂掉11公斤瘦得不像話」最大危機不是體重而是一指標

快過年了婦人大掃除肩「不舉」 竟是旋轉肌肌腱撕裂

追求健康長壽不用砸大錢！5個有科學根據的長壽法則讓你優雅老去

相關新聞

健保總額斷頭制 恐衝擊患者權益

頭痛患者就醫，醫師安排電腦斷層竟需等五個月；病人術後回診，卻掛不上執刀醫師門診。南區健保分局近三年實施醫院總額制，由醫院...

明晚再有冷氣團南下！6度低溫恐再現 最冷時間點曝光

冷氣團一波接一波，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天白天為未來1周最溫暖的一天，明晚再有大陸冷氣團南下，且配合南方雲系北移...

饗饗「補償方案」出爐！支付慰問金、醫療費 退回加倍定金

饗賓餐旅旗下的「饗饗」微風信義店，近期傳出多名顧客上吐下瀉、疑似食物中毒的情況，因此遭北市衛生局自1月7日至1月12日期...

久坐傷身 善用零碎時間伸展放鬆

現代人因為工作與生活習慣，每日久坐平均超過7.7小時。美國流行病學研究指出，女性如果每日坐超過6小時者，死亡率比起每日坐...

健康主題館／晚期肺癌有望治癒 專家籲接軌國際

肺癌連續13年位居國人癌症死因首位，對晚期患者來說，確診時宛如被宣判死刑，但台灣肺癌研究學會理事長楊志新提出「晚期肺癌患...

台灣肺癌研究2大貢獻 揚名世界

早期肺癌篩檢、EGFR、ALK驅動基因突變為台灣醫界在肺癌預防及治療上的兩大貢獻，中研院院士楊泮池表示，家族遺傳解釋了不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。