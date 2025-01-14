台灣肺癌研究2大貢獻 揚名世界

早期肺癌篩檢、EGFR、ALK驅動基因突變為台灣醫界在肺癌預防及治療上的兩大貢獻，中研院院士楊泮池表示，家族遺傳解釋了不抽菸的亞洲女性罹患肺腺癌之謎，如何破解空汙（PM2.5懸浮微粒）與肺癌之間的關聯性，則是下一階段研究重點。

國際肺癌研究學會（IASLC）執行長Karen Kelly表示，台灣兩大肺癌研究成果躍上國際舞台，除了楊志新研究團隊在肺癌EGFR、ALK驅動的基因突變領域上的學術貢獻，楊泮池長期推動「低劑量電腦斷層（LDCT）篩檢，有效揪出肺癌家族史、重度菸癮者等高風險族群的肺部節結，提早確診，在楊教授努力下，這項檢查已成為台灣成人公費篩檢項目。

台灣於2022年7月推出LDCT公費篩檢，迄今已有13萬多名高風險族群接受篩檢，楊泮池表示，肺癌篩檢率1.2%，其中85%為第一期，復發風險低，存活期相對較高。進一步分析性別，合併家族史的不抽菸女性者肺癌篩檢率達1.8%，至於合併家族史的不抽菸男性則只有0.8%。

全球不抽菸的肺癌患者人數逐年增加，占比已至三成，這讓台灣LDCT篩檢經驗更顯重要，近年楊泮池多次應邀至美國腫瘤醫學會、歐洲腫瘤醫學會，分享臨床實證資料，成果領先全球。在本次「國際肺癌學術研討會」上也贏得眾多國際學者的肯定。

不過，這套台灣經驗能否推廣至其他國家？Karen Kelly認為，有一定難度，例如，美國有色人種（黑人）帶有EGFR基因突變的比率相當低，如接受「低劑量電腦斷層」，篩檢成效勢必不佳。如僅供華人族群（EGFR基因突變比率相對較高）使用此種篩檢，則可能涉及政治不正確，引發爭議。