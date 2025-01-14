健康主題館／晚期肺癌有望治癒 專家籲接軌國際

肺癌連續13年位居國人癌症死因首位，對晚期患者來說，確診時宛如被宣判死刑，但台灣肺癌研究學會理事長楊志新提出「晚期肺癌患者是可能被治癒」論點，隨著抗癌藥物精進，成功個案勢必愈來愈多，這已是可期待、可行的治療目標。

國際專家來台薪火相傳

台灣肺癌研究學會、台大醫院、台大醫院癌醫中心分院，以及世界最大肺癌學術研究組織—國際肺癌研究學會（IASLC）於11日至12日舉辦「國際肺癌學術研討會」，共有200多名國內外肺癌診治的權威參與這場學術盛會，資深教授及年輕世代生力軍展開專業對話，薪火相傳。

楊志新表示，近20名國際專家學者參與這場學術會議，分享自身在治療及預防肺癌等領域的研究成果。並特別規畫「年輕學者共同訓練課程」，擬定訓練計畫，與眾多前輩齊聚一堂，針對特殊個案進行專業討論。

新竹台大分院院長余忠仁說，醫療最重要是傳承與教育，這場肺癌研討會加速世代之間交流，另提出最新肺癌治療成果，期盼台灣在癌症照護及用藥上，得以跟上潮流，並與國際接軌。

低劑量電腦斷層揪病灶

台灣肺癌研究學會專注於肺癌的學術研究，強調多科別專業的整合，且接軌與帶動國家政策改革。余忠仁舉例，台灣肺癌篩檢計畫發現不抽菸也可能罹患肺癌，促成低劑量電腦斷層篩檢的政策。去年納入健保給付的NGS次世代基因定序，則改變臨床治療的起點，有助肺癌病友及早發現變異基因，進而採取對應的治療與用藥對策。

台灣因就醫可近性高，肺癌檢體的取得管道集中且便利，加上醫療技術與品質優異，不但幫助臨床治療接軌國際，在全球肺癌學術發展的模範生中也占有一席之地。然而，如果要實現2030年癌症死亡率降低三分之一的健康台灣國家目標，余忠仁希望，早期肺癌的術後治療、局部晚期的術前輔助治療，需再加速接軌國際，盡快納入健保給付。

標靶及免疫治療可輔助

在肺癌治療上，楊志新表示，以往收治一到三期肺癌患者時，多半選擇以手術切除腫瘤，術後加上化療、放療。近年來，對於早期肺癌的抗癌武器愈來愈多，術後除了化療之外，還可搭配標靶治療，或搭配免疫治療作為輔助治療。

楊志新對於免疫療法的抗癌效果寄予厚望，他表示，新藥研發速度超過預期、手術精進，加上愈來愈多專家投入癌症生物學，鑽研「腫瘤微環境」等全新領域，讓肺癌治療跨入另一個階段。

研究證實，透過術前與術後輔助治療，降低早期肺癌患者的復發率，至於晚期肺癌則可能變成慢性疾病，甚至可能被治癒，例如，6成ALK基因突變的晚期肺癌患者於使用有些單一標靶藥物，存活率超過5年。至於免疫療法，近2成晚期患者用藥超過5年，迄今仍控制良好。

盼健保加快給付勿限縮

楊志新認為，晚期肺癌治療朝向「痊癒」目標前進，但這需要健保加快給付速度，且不要限縮用藥，才能順利地完成最後一哩路，造福眾多癌友。