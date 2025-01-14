饗饗食物中毒案 8成吃過生魚片

知名餐廳「饗饗」信義微風店疑食物中毒案，造成59人送醫，餐廳前天復業，但中毒原因仍未出爐。北市衛生局昨表示，通報個案潛伏期及症狀與諾羅病毒相似，且7、8成消費者吃過生魚片，不排除食材遭汙染所致，調查報告預計最快今出爐。

北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁表示，這起疑似食品中毒案7日爆發時，就已採集樣體進行維生物培養，疑似食物中毒59人中，經調查，其中42人曾食用生魚片、21人曾食用干貝、5人曾食用生蠔。

樣體維生物培養，預計需要1至2周時間，結果尚未出爐。林冠蓁說，疑似食物中毒案，目前送醫個案症狀都與諾羅病毒類似，推測高機率是諾羅病毒，店家提出復業報告也推測，可能是生鮮食材遭諾羅病毒、病原性大腸桿菌、沙門氏菌等汙染。

北市法務局表示，已收9件消費爭議申訴，饗賓集團回覆，5至6日期間至信義微風店用餐後身體不適顧客，均會給付慰問金或等額餐費，如另有就醫事實，將補償顧客所支出醫療費用。

法務局說，業者8至12日暫停營業期間，影響顧客既定用餐行程，業者將協助安排其他用餐時間或餐廳，如有需取消也將返還訂金，並給予原訂金一倍金額補償。