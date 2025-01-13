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明晚再有冷氣團南下！6度低溫恐再現 最冷時間點曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明晚另波大陸冷氣團南下，周四清晨為本周最冷時候，中部以北低溫下探12度，周末氣溫才逐漸回升。聯合報系資料照
明晚另波大陸冷氣團南下，周四清晨為本周最冷時候，中部以北低溫下探12度，周末氣溫才逐漸回升。聯合報系資料照

冷氣團一波接一波，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天白天為未來1周最溫暖的一天，明晚再有大陸冷氣團南下，且配合南方雲系北移，水氣增多，全台下雨機率高，直到周三雨勢才趨緩，周四清晨為本周最冷時候，中部以北低溫下探12度，周末氣溫才逐漸回升；另明晚至周四清晨中部以北3000公尺以上高山有機會降雪。

張竣堯說，今晚至明（14日）晨依然受到輻射冷卻效應影響，高雄以北、宜蘭有局部10度以下低溫，竹苗有6度以下低溫。明天白天太陽露臉，溫度快速回升，北部、東北部高溫20度，中南部、花東23至24度，留意日夜溫差大。

明（14日）晚另一波大陸冷氣團南下，且配合南方雲系北移，水氣增多，北部、東半部、南部及中部山區都容易出現降雨，連中部平地都有零星降雨，全台下雨機率高，雨勢持續到周三晚上之後才逐漸趨緩。

周四（16日）清晨仍有些微水氣通過，西半部山區有零星降雨，但白天環境轉乾，僅東半部局部有降雨，大部分地區晴到多雲，到周五（17日）白天冷氣團減弱，氣溫持續回升到周末，僅東半部有短暫雨。

溫度方面，張竣堯指出，明天白天是未來一周最溫暖的一天，各地白天高溫都有20度以上，中南部甚至高達22、23度，周二晚間到周三白天冷氣團南下，加上水氣多，溫度下降快速，各地低溫約14至18度。

張竣堯說，周四清晨為本周最冷時候，大陸冷氣團加上輻射冷卻效應，各地氣溫降至最低點，西半部普遍低溫12至14度，東半部15至16度，空曠地區可能出現10度以下低溫；另外，明晚到周四清晨，中部以北3000公尺以上高山有降雪機率。

張竣堯表示周五白天冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，東北部高溫20度，中南部、花東23至24度，周六清晨因輻射冷卻作用，氣溫偏低，周六白天到周日（18、19日）氣溫持續回升，且降雨機率不高，建議民眾可趁這波晴朗穩定天氣，在過年前完成大掃除。

低溫 冷氣團 氣溫

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