饗饗「補償方案」出爐！支付慰問金、醫療費 退回加倍定金

饗賓餐旅旗下的「饗饗」微風信義店，近期傳出多名顧客上吐下瀉、疑似食物中毒的情況，因此遭北市衛生局自1月7日至1月12日期間勒令停業。今日，饗饗公佈相關補償聲明稿，表示1月5日至6日，身體不適之顧客，公司均會給付慰問金或補償等額之餐費，如另有就醫之事實，均可提供醫療單據，本公司將會補償顧客所支出之醫療費用。

針對本次事件，饗饗於1月13日晚間發布聲明稿。聲明稿列出三大重點。其中第一點指出，對於2025年1月5日至1月6日期間至饗饗信義店用餐後確有身體不適之顧客，本公司均會給付慰問金或補償等額之餐費，如另有就醫之事實，均可提供醫療單據，本公司將會補償顧客所支出之醫療費用。第二點則表示，因2025年1月8日至1月12日暫停營業期間所影響既定用餐行程，本公司協助安排至其他用餐時間或其他餐廳，如有需取消之顧客，本公司將返還原繳付之定金，同時主動給予原定金之一倍金額補償。

聲明稿中也指出，本事件饗賓已徹底執行高標準自主查核，對於食材管理、食安作業管理及同仁健康管理的所有資訊，均已主動提供予台北市衛生局，後續等待調查結果，釐清事實與相關責任，如有其他需賠償事項，饗賓會依法啟動相關保險理賠機制及程序，以維護消費者權益。

【饗賓聲明稿全文】

各位敬愛的顧客您好， 饗賓一向以創造安心美好的用餐體驗為使命，我們深深珍惜顧客蒞臨體驗的每份期待心意，更重視多年用心經營所獲得的顧客肯定與關切；對於近期饗饗信義店新聞事件，事件尚屬釐清階段，本公司基於企業應展現的當責態度，提出以下方案：

一、 對於2025年1月5日至1月6日期間至饗饗信義店用餐後確有身體不適之顧客，本公司均會給付慰問金或補償等額之餐費，如另有就醫之事實，均可提供醫療單據，本公司將會補償顧客所支出之醫療費用。

二、 因2025年1月8日至1月12日暫停營業期間所影響既定用餐行程，本公司協助安排至其他用餐時間或其他餐廳，如有需取消之顧客，本公司將返還原繳付之定金，同時主動給予原定金之一倍金額補償。

三、 本事件饗賓已徹底執行高標準自主查核，對於食材管理、食安作業管理及同仁健康管理的所有資訊，均已主動提供予台北市衛生局，後續等待調查結果，釐清事實與相關責任，如有其他需賠償事項，饗賓會依法啟動相關保險理賠機制及程序，以維護消費者權益。

饗賓極為感謝近期顧客及大眾的指教，正面接受任何幫助公司再精進的每個聲音，在事實釐清前，提出上列方案，善盡企業最大誠意與心意，接下來的每一天，饗賓會繼續努力不懈、用心經營與創造顧客安心美好的用餐體驗！關於此補償方案如有相關諮詢需求，可洽詢服務專線（03) 332-1000 ext.525。