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饗饗疑食物中毒案近60人送醫 完整補償方案出爐

饗饗疑食物中毒案補償方案出爐 民眾身體不適可退餐費或慰問金

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
知名自助buffet餐廳「饗饗」信義店日前爆出疑似食物中毒事件，饗饗今透過法務局發布3點聲明，5、6日用餐顧客若身體不適，可選擇慰問金「800現金+1000元抵用券」或退等額餐費，若有就醫者出示單據將補償顧客支出醫療費用。圖／聯合報系資料照
知名自助buffet餐廳「饗饗」信義店日前爆出疑似食物中毒事件，饗饗今透過法務局發布3點聲明，5、6日用餐顧客若身體不適，可選擇慰問金「800現金+1000元抵用券」或退等額餐費，若有就醫者出示單據將補償顧客支出醫療費用。圖／聯合報系資料照

知名自助buffet餐廳「饗饗」信義店日前爆出疑似食物中毒事件，造成近60人送醫，饗饗今透過法務局發布3點聲明，5、6日用餐顧客，若有身體不適可選擇慰問金「800現金+1000元抵用券」或退等額餐費，若有就醫者出示單據將補償顧客支出醫療費用。

法務局表示，截至今天目前共收到9件消費爭議申訴，饗賓集團於今晚7點回覆，5日至6日期間至饗饗信義店用餐後確有身體不適顧客，均會給付慰問金「800現金+1000元抵用券」或等額餐費，若另有就醫事實，均可提供醫療單據，將會補償顧客所支出醫療費用。

法務局說，業者於8日至12日暫停營業期間所影響顧客既定用餐行程，經協調業者將協助安排其他用餐時間或其他餐廳，如有需取消顧客也將返還原繳付定金，同時主動給予原定金一倍金額補償。

業者強調，已徹底執行高標準自主查核，對於食材管理、食安作業管理及同仁健康管理所有資訊，均已主動提供予北市衛生局，後續等待調查結果，釐清事實與相關責任，如有其他需賠償事項，饗賓會依法啟動相關保險理賠機制及程序，以維護消費者權益。

主任消保官楊麗萍表示，衛生單位調查及檢驗結果釐清前，對於饗賓公司所提完整慰問方案，仍要求饗賓公司應依所提方案確實辦理，並重視消費者需求，對於受影響消費者逐一妥善處理，確保其權益，並於責任確定後依法負起損害賠償責任啟動保險理賠。

消費者 衛生局 饗饗

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