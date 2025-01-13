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影／與其擔憂麻疹大流行 疾管署副署長羅一鈞：流感疫苗宜先打

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
衛福部疾管署副署長羅一鈞指出，1981年後出生、麻疹抗體呈陰性的「少數」民眾，包括醫護人員、欲前往麻疹流行地區者，才需接種MMR疫苗。圖／疾管署提供
衛福部疾管署副署長羅一鈞指出，1981年後出生、麻疹抗體呈陰性的「少數」民眾，包括醫護人員、欲前往麻疹流行地區者，才需接種MMR疫苗。圖／疾管署提供

近期爆發的麻疹疫情讓民眾人心惶惶，但衛福部疾管署今天指出，麻疹疫情並未擴散至社區，且因疫苗覆蓋率良好，無須擔憂大流行，更應關注目前處於流行期的流感疫情，自1月1日起開放全民公費施打流感疫苗起，目前還剩50萬劑左右，符合資格的人請踴躍接種，增強免疫力。

衛福部疾管署副署長羅一鈞指出，國內正值流感流行期，自1月1日起開放6個月以上民眾公費施打流感疫苗起，目前還剩50萬劑左右，符合資格的人請踴躍接種。至於新冠疫情，疾管署也自1月1日起開放12歲以上、尚未施打莫德納JN.1疫苗者接種1劑，並優先給不適合施打mRNA疫苗者接種，民眾宜為了即將到來的春節，增加社交時的免疫力。

另外，自中部醫院爆發麻疹群聚感染疫情以來，病例數累計至19人，全案將監測至1月底。針對傳出大家搶打麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR），羅一鈞指出，目前確診麻疹的民眾都在匡列範圍中，疫情並未擴散至社區，加上麻疹第一、第二劑MMR疫苗覆蓋率都在97%以上，全民皆有基本免疫力，民眾無須過於擔憂麻疹大流行。

羅一鈞說，1981年含以後出生的「少數」民眾，可能在兒時接種MMR疫苗後出現對麻疹病毒免疫力衰退的情況，但符合此標準的人，不必全都施打疫苗，只有兩類族群需要當心，包括容易接觸呼吸道疾病患者的醫護人員，經檢驗麻疹抗體呈陰性，且15年內未曾接種MMR疫苗者；如須前往越南、印度、柬埔寨等麻疹流行區，但日本、南韓不在此限，且經醫師評估或檢驗麻疹抗體呈陰性者，才需接種。

流感疫苗 疫情 麻疹

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