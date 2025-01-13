葡萄催芽不再怕寒流 農業部：氰滿素高效又安全

農業部苗栗區農改場今天表示，葡萄1月催芽，傳統方式易因寒流降低萌芽率，去年實測經歷3天低溫，使用氰滿素後萌芽率可高2成且更安全，終於引起農民關注，購買量明顯增加。

苗栗區農改場副研究員林孟均告訴中央社記者，國產葡萄甜又多汁，但催芽都在天氣較冷的1月至農曆春節進行，傳統使用二氯乙醇催芽，遭遇低溫萌芽率會降到7成以下，明顯影響產量，為讓農民改用國外已在使用、效果更好的葡萄催芽劑「氰滿素」，特地做實測。

林孟均表示，苗栗區農改場與卓蘭鎮農會去年在露天果園測試時，有經歷3天寒流，結果催芽率比傳統方式高2成以上，終於引起當地果農關注討論。之後舉辦4場觀摩會，每場都有上百名農民參加，且農會銷售氰滿素的量也明顯增加。

除了催芽效果好且穩定外，提升農民作業安全性，也是苗栗區農改場推廣改用氰滿素的用心所在。林孟均說，農民對葡萄催芽時都會穿防護衣、戴口罩，但二氯乙醇無色無味、毒性高，發生意外風險較高；氰滿素毒性低很多，稀釋20倍並噴灑或點施在未發芽的葡萄芽體上即可，好用又安全。

林孟均指出，5、6年前也曾推廣農民用烏肥轉化製作氰胺基化鈣，可有相同效用，但自製效果容易打折，現在原裝進口氰滿素每瓶500c.c.新台幣370元，1分地用不到1瓶，農民若有需要，可向農會洽購。