長榮航空評比獲第7名 成台灣唯一入選全球10大安全航空

國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com於今公布最新飛航安全評比結果，長榮航空評比獲得第7名，不僅是連續12年榮登全球前25大最安全航空公司行列，更是全球前10大最安全航空公司中，唯一入選的台灣航空公司。

AirlineRatings.com自2013年起進行「全球最安全航空公司」評比，以其獨有的七顆星評選系統給予全球近400家航空公司飛安表現評分，評審團先依據國際航空組織的規定、民航主管機關稽核結果，再針對航空公司的機隊營運、維修標準以及飛安紀錄等項目，遴選出全球最安全航空公司。

長榮航空表示，國際知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com今公布最新飛航安全評比結果，長榮航空於本次積分評比獲得第7名肯定，也是全球前十大最安全航空公司中唯一入選的台灣航空公司，其他入選航空包含紐西蘭航空、澳洲航空、國泰航空、全日空等。